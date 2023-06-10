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高雄住宿驚魂！情侶「全裸」睡到一半 房務人員衝進房：House keeping

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在高雄知名飯店連續入住，事前表示勿打擾，結果房務人員還是衝進來了，讓情侶相當傻眼。 示意圖／Canva
網友在高雄知名飯店連續入住，事前表示勿打擾，結果房務人員還是衝進來了，讓情侶相當傻眼。 示意圖／Canva

住宿驚魂記！有民眾入住了高雄知名飯店，結果和女友「全裸」睡到一半時，房務人員突然衝進來說要House keeping，讓兩人相當火大，並表示有事前按下請勿打擾按鈕，竟還發生這麼荒謬的事。對此，飯店已經向當事人致歉，但恐怕還是要負連帶賠償責任。

根據「記者新聞網」報導，當事人在「爆怨公社」發文指出，他與女友在高雄某飯店連續入住，結果睡到一半被房務人員刷卡衝進來說要House keeping，當下他和女友什麼衣服都沒穿。

原po表示，先前已經有按下請勿打掃的按鈕，也有提前告知櫃檯請勿打擾，也不需要清掃，沒想到還會發生這種事，他也直呼「住宿驚魂記」。

對此，飯店也已經向當事人道歉，律師則表示，若無法證明房務人員有故意行為，就無法構成刑事責任，但是仍然會構成民事的侵權行為，飯店也必須負連帶的賠償責任。

高雄市 住宿 全裸

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