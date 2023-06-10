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超商浩克閃婚！新婚妻曬結婚證書「從不開玩笑」 網傻眼：在激前女友？

聯合新聞網／ 綜合報導
超商浩克閃婚了。圖擷自Dcard
超商浩克閃婚了。圖擷自Dcard

桃園一名朱姓健身教練上月在超商失控摔東西，甚至還把警察打到腦震盪，事件在網路上掀起熱議。然而，事發後朱姓健身教練傳出和當時的女友分手，但隨後就有另一名女子現身發文，宣示主權表示「此時此刻我才是現任」，兩人已於昨（9）日登記結婚

昨日一名女網友在Dcard上以「超商浩克閃婚小三！？」為題發文，討論關於超商浩克結婚的消息，從照片中可以看見，超商浩克和新婚妻子開心合照，男方還在貼文中標註對方並寫道，「眼ㄆ一ㄚˊ的老婆」。從女方的限時動態可以看見，她除了曝光兩人的結婚證明書，還在上面用黑底白字寫下，「不要問我是不是認真，我從來不開玩笑。（沒錯，對我來說什麼男女朋友小情小愛才是玩笑）」。

消息曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「太扯了吧…怎麼會有上個月才分手，這個月就結婚，前任在一起那麼久都沒結婚」、「只為結婚而結婚把婚姻當兒戲，反正未來也可以離婚的概念？有種在激前女友的感覺」、「太棒了，禍害彼此就好，不要放出來咬人」。

也有網友提到，「超心疼前女友，我的前任男友也閃婚小三，看到很有感觸很氣和難過」、「很心疼一路陪伴他度過這麼多，也參與他那麼多重要比賽的前女友」、「前女友好可憐」、「這麼快閃婚真的很痛，時間久了，人的本性大多都覺得理所當然，越付出越得不到珍惜，只是愛的卑微，不要替那樣的讓人難過了，是他不懂妳的好」。

結婚 超商 女友 Dcard

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