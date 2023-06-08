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新手媽帶4個月大嫩嬰坐飛機！怕吵到其他乘客 上機後1舉動獲盛讚

香港01／ 桃樂斯
有網友分享在長途航班上，有母親因要攜同只有4個月的嬰兒去探親，擔憂他中途哭鬧，故為全機200多名乘客準備禮物袋，窩心舉動獲網友大讚。（FB「爆廢公社二館」截圖）
有網友分享在長途航班上，有母親因要攜同只有4個月的嬰兒去探親，擔憂他中途哭鬧，故為全機200多名乘客準備禮物袋，窩心舉動獲網友大讚。（FB「爆廢公社二館」截圖）

坐飛機遇到小孩哭鬧，難免會覺得受滋擾，不過日前有網友分享在長途航班上，有母親因要帶著只有4個月的嬰兒去探親，擔憂他中途會哭鬧，故為全機200多名乘客準備禮物袋，包含糖果、耳塞、紙條等，窩心舉動獲網友大讚「超棒的」、「好用心的媽媽」。翻查資料，事件發生於2020年，過往亦有不少父母在攜同幼童出國時，會預先準備禮物包贈予同機乘客，以免過度干擾他人休息。

該網友在Facebook「爆廢公社二館」群組發布短片，並大讚「這媽媽素質好棒」，因為在一架由首爾飛往美國舊金山的航班上，有名母親攜同只有幾個月大的嬰兒坐飛機，不過她竟然貼心為機上共200多名乘客都準備了禮物袋，當中有糖果、口香糖、耳塞、1張紙條。

紙條上寫道「您好，我是Jun Woo，現時4個月大，今天我和媽媽和外祖母將一起去美國探親。因為是第一次坐飛機，我有點緊張害怕，很可能會哭鬧和滋擾到您們，我會盡量保持冷靜，不過卻不能保證，若我聲音太大，請使用我母親為您準備的耳塞。祝你旅途愉快，謝謝」。

母親貼心的舉動獲網友大讚，「超棒的」、「懂得尊重別人就贏一半了，好榜樣」、「好用心的媽媽」、「在這樣的家庭長大，將來必成才」、「消費者本來就有權利搭乘飛機，但是願意先討好乘客也是給讚」。

也有人認為體諒只是人情，畢竟其他乘客也有付費，不想受滋擾亦情有可原，「體諒是種選擇不是義務」、「小嬰兒哭鬧我可以理解也可以忍受，至於5至6歲那種就…重點是爸媽也不管」。有留言則指出，希望彼此能互相體諒，「飛機只是跨國交通工具，什麼情況都有可能發生。若不想碰運氣可以考慮買私人飛機，不要把搭飛機看成很神聖的事」。

翻查資料顯示，事件發生於2020年1位韓國母親身上。事實上過往亦曾有不少家長因攜同幼童出國，擔憂他們會吵鬧以及影響機上乘客，所以會預先準備好禮物包和紙條，希望屆時有突發情況時，也能獲得他人的諒解。

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文章授權轉載自《香港01》

出國旅遊 嬰兒

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