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討海人小確幸！超澎湃海鮮塞滿鍋 老饕流口水：好邪惡痛風餐

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享捕獲的海鮮。 圖擷自家常菜
原PO分享捕獲的海鮮。 圖擷自家常菜

多數人都愛吃海鮮，魚、蝦、蟹、貝類等等都是老饕們的最愛，有網友就在臉書PO出「討海人的小確幸」，只見炒鍋裡放了滿滿的龍蝦、蝦蛄等海鮮，而且每一隻都相當大，讓鄉民們看了口水直流。

原PO在臉書「家常菜」分享捕獲到的海鮮，炒鍋裡放了好幾隻龍蝦、蝦姑頭、琵琶蝦等，每一隻體型都非常大，不僅如此，釣魚箱裡還有不少捕獲到的魚類，成果相當豐碩，原PO打趣地說「討海人的小確幸，我有蝦，各位有酒嗎？今日午餐加收獲」。

他在留言區回覆網友的提問表示，這些都是在雲林外傘頂洲附近海域捕獲的，這也是住海邊的小確幸。原PO說照片裡的漁獲都純屬意外的收獲，主要還是抓魚，通常抓到都自己吃居多。

照片讓許多人看了好羨慕，「海產富翁」、「太幸福了」、「我吃泡麵的時候可以配這篇」、「好猛的海鮮」、「現在吃現撈海鮮很奢侈餒！你好幸福喔」、「好讚，海鮮吃到飽」、「好一個痛風餐，太享受」、「太幸福、太痛風了吧」、「太邪惡了，口水直流」、「好羡慕喔，超喜歡蝦蟹這類的海鮮」、「這鍋價格不菲」。

還有網友拿之前引發爭議的澎湖四萬一無菜單料理新聞來開玩笑，「四萬一的菜色嗎？」、「四萬一的好菜，太美」、「你這吃下來也要四萬一喔」、「這裡應該不用四萬一」、「吃的比澎湖四萬一還要好」。

原PO分享捕獲的海鮮。 圖擷自家常菜
原PO分享捕獲的海鮮。 圖擷自家常菜

雲林 海鮮

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