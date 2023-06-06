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《鈴芽之旅》台灣站？三腳椅驚現五股將軍廟 網笑翻：快去關門啦

聯合新聞網／ 綜合報導
網友捕捉，《鈴芽之旅》中由關門師草太化身的「三腳椅」（左），似乎在台灣現蹤。圖／車庫提供、臉書社團「路上觀察學院」
網友捕捉，《鈴芽之旅》中由關門師草太化身的「三腳椅」（左），似乎在台灣現蹤。圖／車庫提供、臉書社團「路上觀察學院

新海誠導演最新作品《鈴芽之旅》3月上映，口碑持續延燒，全球票房突破新台幣99億元，深受大人小孩喜愛。故事圍繞在女學生鈴芽與「關門師」草太，兩人為了關閉災難之門，而展開的一連串冒險旅程，同時融入東日本大震災事件，也是新海誠繼《你的名字》、《天氣之子》後，第三部涉及災難題材的動畫電影

一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見圖中一張椅子缺了一支腳，外型簡直和《鈴芽之旅》電影中，草太遭受詛咒所化身的「三腳椅」如出一轍，不過背後場景一變，竟是在台味十足的台灣街頭被捕捉，搞笑畫面流出便引起廣大迴響。

不少入戲的網友紛紛表示，「這個草太會不會穿吊嘎啊」、「沒有草太先生的世界我很害怕」、「野生草太」、「還有時間發文，快去關門啦」、「奉還於爾」、「抓貓抓到迷路了」、「先是颱風，然後要來地震了嗎，那再過一陣子是不是要有隕石」。

更有人對圖中的街景感到熟悉，指出該地址正是位在新北市五股登林路上的「助順將軍廟」，直呼似乎真的有感應，「他會先被裡面的將軍收走吧」、「將軍那邊真的會有感應誒」、「幫幫我，助順將軍」、「原來助順將軍是貓神！」。

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