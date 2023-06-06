快訊

找鑑定師盯場？「女大」傳增設「王思佳條款」 TVBS回應了

路邊驚見婚紗照遭棄「已通知環保局」 過來人曝唯一功能

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路邊發現被丟棄的婚紗照。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路邊發現被丟棄的婚紗照。 圖擷自路上觀察學院

不少新人在準備步入禮堂前，都會籌畫一連串的結婚事宜，拍婚紗照就是其中一項，但也有人認為拍婚紗是最沒必要也最浪費錢的，萬一感情失和，可能就變成垃圾。就有網友在路邊看到一幅被丟棄的婚紗照，影中人甜蜜的模樣讓人看了不勝唏噓。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，路邊一處垃圾堆當中，竟然被放置一幅婚紗照，照片還裱框起來，影中人的模樣看起來相當甜蜜。婚紗照上還貼著一張紙條，寫著「已通知環保局」，對照影中人甜蜜的模樣，感覺相當諷刺。

貼文引來不少討論，「這種真的是浪費錢的東西」、「拍小張點，要丟比較方便」、「真的不要花大錢拍婚紗，那個錢去奢華度蜜月還比較爽」、「婚紗照是最適合丟在路邊的廢物，因為拍的根本不像本人」、「這種本來就是垃圾，怎麼放都怪，除非家裡超大」、「婚禮辦得大，分手時很尷尬」、「雖然是早期，實體照片就很麻煩，丟又不是，留又佔空間，保存也是個問題」、「所以當初幹嘛要拍婚紗照？」、「斷捨離的典範」。

還有過來人分享經驗，「我一直說結婚過程中所花的錢都是最沒意義的，婚紗拍完沒有人會再拿出來看，喜宴辦得再大場，幾年後朋友、同學聚餐聊的依舊是生活瑣事，不會有人記得你結婚時多風光，那些花過錢就這麼船過水無痕」、「我就問我太太我們的在哪，她說都快20年前的東西丟哪誰知道啊，當時唯一的功能就是宴客讓客人看的」、「我當年也是這樣處理」。

結婚 婚紗

延伸閱讀

超噁！他買好市多短褲口袋搜出這一物 眾人嚇呆：太缺德

郭台銘柯文哲牽手看海 吳欣岱酸：演得比我婚紗照還誇張

五月天演唱會「站聚光燈下拍婚紗照」 合唱環節被打斷粉絲怒了

「G奶周子瑜」祈錦鈅爆乳婚紗照曝光　與帥尪對視擁吻超甜

相關新聞

路邊驚見婚紗照遭棄「已通知環保局」 過來人曝唯一功能

不少新人在準備步入禮堂前，都會籌畫一連串的結婚事宜，拍婚紗照就是其中一項，但也有人認為拍婚紗是最沒必要也最浪費錢的，萬一感情失和，可能就變成垃圾。就有網友在路邊看到一幅被丟棄的婚紗照，影中人甜蜜的模樣讓人看了不勝唏噓。

「掃碼點餐」好用嗎？一票人不挺：遇到這情況最怒

科技愈來愈發達，不少餐廳為了節省人力成本，會讓顧客使用QR CODE掃描點餐提升效率。不過近日有網友詢問，掃碼點餐快速又衛生，為何有人會覺得不好用，結果不少留言回應，有不了解的資訊還是要問店員，甚至有些店家還要收服務費，很不合理。

平平是產地…在台灣吃海鮮就是比日本貴？內行2招破解：便宜吃到翻

在台灣吃海鮮真的是奢侈的事？近日有民眾去澎湖吃海鮮花費4萬1引起爭議，台灣的海鮮價格再度掀起討論，有網友就不解的問，為何在日本吃海鮮可以比在台灣便宜那麼多？也有人分享海鮮「便宜吃到翻」的方式。

穿瑜珈褲逛菜市場被婦人轟很難看！她嗆「這款褲」更醜 網全炸鍋

近年健身風氣盛行，不少女生會穿著貼身的瑜珈褲上街，不過仍有許多人無法接受。對此，近日就有一名女網友發文表示，現在的瑜珈褲大部分都...

廣告強調「5分鐘到殯儀館」他傻眼 在地人突破盲點了：沒毛病

路上除了選舉前會出現大量的候選人布條，平時也可以看見各種廣告看板。日前一名網友在臉書發文，原PO似乎因為沒有發現這是販售靈骨塔的廣告，因此不解詢問「5分鐘到殯儀館是什麼意思？」貼文曝光後也掀起討論。

菲律賓夫妻來台打拚11年！「24萬買121坪土地」終於圓夢：謝謝台灣

台灣有不少外籍移工來台工作，但要工作多久才能「夢想成真」？一對菲律賓夫妻在台打拚多年，他們把積攢下來的金錢拿回家鄉買下121坪超大土地，也蓋了一間屬於自己的房子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦