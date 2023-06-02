台東史前博物館摩艾像「鼻水貢貢流」 網笑翻：我懂過敏的苦

原PO在台東史前博物館看到摩艾像鼻子黑黑的，還流下3道汙漬，彷彿就像是流鼻水。 圖擷自路上觀察學院 許多風景勝地都會在戶外擺放一些裝置藝術，不僅可以美化環境，也能夠吸引遊客造訪。有網友日前到台東史前博物館遊玩，看到戶外一尊摩艾像的鼻子在下雨過後竟然變成黑漆漆一塊，他拍下照片上傳到臉書引起熱議，就連博物館小編也來留言回覆。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這尊巨大的摩艾像全身是灰白色，但鼻子的部分確是黑成一片，甚至還從鼻孔處流下3道黑色的污漬直到下巴，彷彿就像流鼻水一樣，讓原PO看了也忍不住搞笑地說「過敏很痛苦，我懂」。

照片笑翻不少人，「躺著看手機，手滑砸到鼻子的摩艾」、「原來是過敏啊，我還以為被揍流鼻血呢」、「何止感冒，根本是流鼻血乾掉那種」、「秦假仙哦」、「整個鼻水貢貢流」、「好想給它過敏藥」、「超好笑，原PO有同理心」、「斯斯有兩種，這是哪一種？」、「我懂過敏的苦」、「換季就跟它一樣」。

就連國立臺灣史前文化博物館也留言打趣地說「謝謝各界關心，已緊急派員投藥，康復中」，還歡迎大家在6月30前，展廳可免票進場參觀，讓不少網友驚喜地笑說「小編追到這裡來，太強惹」、「有跟上！」、「很會接梗耶」。