快訊

黨政驚人履歷曝！「遭控逼受性騷者道歉」蔡沐霖請辭勞動部政次機秘

不只黃仁勳！他點名這超強同業也是「台南囝仔」 網驚呼：根本風水寶地

星宇9月1日開航熊本 用早鳥折扣碼來回竟只要8204元起

台東史前博物館摩艾像「鼻水貢貢流」 網笑翻：我懂過敏的苦

聯合新聞網／ 綜合報導

原PO在台東史前博物館看到摩艾像鼻子黑黑的，還流下3道汙漬，彷彿就像是流鼻水。 圖擷自路上觀察學院
原PO在台東史前博物館看到摩艾像鼻子黑黑的，還流下3道汙漬，彷彿就像是流鼻水。 圖擷自路上觀察學院
許多風景勝地都會在戶外擺放一些裝置藝術，不僅可以美化環境，也能夠吸引遊客造訪。有網友日前到台東史前博物館遊玩，看到戶外一尊摩艾像的鼻子在下雨過後竟然變成黑漆漆一塊，他拍下照片上傳到臉書引起熱議，就連博物館小編也來留言回覆。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這尊巨大的摩艾像全身是灰白色，但鼻子的部分確是黑成一片，甚至還從鼻孔處流下3道黑色的污漬直到下巴，彷彿就像流鼻水一樣，讓原PO看了也忍不住搞笑地說「過敏很痛苦，我懂」。

照片笑翻不少人，「躺著看手機，手滑砸到鼻子的摩艾」、「原來是過敏啊，我還以為被揍流鼻血呢」、「何止感冒，根本是流鼻血乾掉那種」、「秦假仙哦」、「整個鼻水貢貢流」、「好想給它過敏藥」、「超好笑，原PO有同理心」、「斯斯有兩種，這是哪一種？」、「我懂過敏的苦」、「換季就跟它一樣」。

就連國立臺灣史前文化博物館也留言打趣地說「謝謝各界關心，已緊急派員投藥，康復中」，還歡迎大家在6月30前，展廳可免票進場參觀，讓不少網友驚喜地笑說「小編追到這裡來，太強惹」、「有跟上！」、「很會接梗耶」。

博物館 台東

延伸閱讀

聲援綠營性騷被害人 李明璇曝曾遭偷拍見「這3字」仍難釋懷

從小被揍到流鼻血 男星怒嗆親姊：長很醜！

美國教授胡立德訪清大 讚師生：台灣的研究很有意思

開冷氣後卻狂過敏？ 醫師揭「元兇」：不是用水沖洗就可以

相關新聞

台東史前博物館摩艾像「鼻水貢貢流」 網笑翻：我懂過敏的苦

許多風景勝地都會在戶外擺放一些裝置藝術，不僅可以美化環境，也能夠吸引遊客造訪。有網友日前到台東史前博物館遊玩，看到戶外一尊摩艾像的鼻子在下雨過後竟然變成黑漆漆一塊，他拍下照片上傳到臉書引起熱議，就連博物館小編也來留言回覆。

9年來始終如一？網起底「林飛帆力挺襲胸案」辯：人非完人

民進黨遭爆性騷案疑似吃案，當時負責督導婦女部的民進黨前副秘書長林飛帆昨道歉表示，他得到資訊是當事人沒有要走申訴程序，但忽略當事人不走申訴管道的背後原因。然而PTT網友挖出2014年林飛帆護航太陽花同志陳為廷襲胸一事，林辯稱「我們都不是完人」、「我們都是充滿缺陷的人」，讓網友狠酸「林換了位子也沒有換了腦袋」。

他收發票中獎簡訊狐疑「號碼不對啊？」 內行人秒懂：是真的

你對發票了嗎？每兩個月的發票開獎是不少人期待的小確幸，許多人都希望能夠獲得財神爺眷顧，一名網友日前收到簡訊，通知他3月份的電信費繳費發票中獎了，但他核對發票號碼卻發現完全對不上，讓他相當納悶。

停等紅燈見前方BMW駕駛突下車做「1動作」 網笑：阿嬤絕招

遇到電器或電子設備出現故障時，常會直覺地先拍一拍就恢復正常了。有網友在停等紅燈時，前方名車車主突然開門下車，走到車尾處朝方向燈拍了一下，車子的左方向燈就突然亮了起來。畫面曝光，眾人笑翻直言「阿嬤都會的招式」。

不只黃仁勳！他點名這超強同業也是「台南囝仔」 網驚呼：根本風水寶地

近日輝達創辦人暨執行長黃仁勳抵台，所到之處掀起一陣旋風，有著「AI教父」、「1兆男」等稱呼的他，其「台裔」身分也受到網友討論。一位網友便表示，不只黃仁勳出生於台南，同業超微的執行長蘇姿丰成長軌跡也和他十分相似，兩人皆為台南囝仔，且在兒童時期移民美國，2共同點讓原PO大讚「台南人的基因也太強了吧」…

潮女變大媽！妹子短髮燙捲大翻車 釣出「人間巴赫」苦笑吸2千人朝聖

隨著天氣轉熱，不少人都會想轉換髮型，剪一頭充滿個性又俐落的短髮。近日一名女子向設計師提出，想剪短髮和燙捲，讓整體髮型看起來很慵懶又有水波感，結果燙完後，和想像中的結果差很大，令該名女子當場崩潰，發文直呼自己「變阿嬤」，貼文一出獲得熱烈討論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦