停等紅燈見前方BMW駕駛突下車做「1動作」 網笑：阿嬤絕招

遇到電器或電子設備出現故障時，常會直覺地先拍一拍就恢復正常了。有網友在停等紅燈時，前方名車車主突然開門下車，走到車尾處朝方向燈拍了一下，車子的左方向燈就突然亮了起來。畫面曝光，眾人笑翻直言「阿嬤都會的招式」。

一名網友在《爆廢公社二館》轉發一段抖音影片，畫面中拍攝的車主正停等紅車，前方一輛BMW雙門鷗翼豪車的駕駛座車門突然打開，一名穿著休閒的年輕男子下車迎面走來，朝車尾看了一眼，接著伸出手掌拍了一下，黃色方向燈馬上亮了起來，男子轉頭走回車上。

影片曝光，眾人笑翻紛紛留言，「原來是觸控式的設計」、「那是最封頂的配備」、「阿嬤都會的招式」、「這個技能通常使用在驗車時」、「科技始終來自於人性」、「我家遙控器，沒電也是這樣拍就好了」。另有網友好奇為何車主知道後方向燈沒亮？有駕駛經驗的網友表示，應該是「看後車沒有顯影」、「通常方向燈都有聲音，聲音跟燈是連結的，燈沒亮就沒聲音」。