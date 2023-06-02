快訊

凶手找到了？高雄台鐵加油工命案 嫌犯墜樓送醫搶救中

MLB／77歲傳奇球星讚大谷是「偉大資產」 最頂尖又很帥

巴菲特投資是對日本企業信任投票 還是放空日圓？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停等紅燈見前方BMW駕駛突下車做「1動作」 網笑：阿嬤絕招

聯合新聞網／ 綜合報導
網友停等紅燈時，看到前方一輛頂級BMW名車的方向燈，得用手拍一拍才會亮，將畫面PO上網笑翻眾人。圖擷自《爆廢公社二館》
網友停等紅燈時，看到前方一輛頂級BMW名車的方向燈，得用手拍一拍才會亮，將畫面PO上網笑翻眾人。圖擷自《爆廢公社二館》

遇到電器或電子設備出現故障時，常會直覺地先拍一拍就恢復正常了。有網友在停等紅燈時，前方名車車主突然開門下車，走到車尾處朝方向燈拍了一下，車子的左方向燈就突然亮了起來。畫面曝光，眾人笑翻直言「阿嬤都會的招式」。

一名網友在《爆廢公社二館》轉發一段抖音影片，畫面中拍攝的車主正停等紅車，前方一輛BMW雙門鷗翼豪車的駕駛座車門突然打開，一名穿著休閒的年輕男子下車迎面走來，朝車尾看了一眼，接著伸出手掌拍了一下，黃色方向燈馬上亮了起來，男子轉頭走回車上。

影片曝光，眾人笑翻紛紛留言，「原來是觸控式的設計」、「那是最封頂的配備」、「阿嬤都會的招式」、「這個技能通常使用在驗車時」、「科技始終來自於人性」、「我家遙控器，沒電也是這樣拍就好了」。另有網友好奇為何車主知道後方向燈沒亮？有駕駛經驗的網友表示，應該是「看後車沒有顯影」、「通常方向燈都有聲音，聲音跟燈是連結的，燈沒亮就沒聲音」。

BMW

延伸閱讀

路人刮花銀灰色轎車寫「記得洗車」？網見真相笑翻：髒得好高級

老公不會開車讓她後悔嫁錯人 網吐嘈：那妳不會自己開？

開車突跳出「老母豬想配對」通知 她笑瘋：誰亂跟我連線？

當年看不起！同學沒讀大學「聚會開賓士、戴名錶」 他一聽後悔了

相關新聞

停等紅燈見前方BMW駕駛突下車做「1動作」 網笑：阿嬤絕招

遇到電器或電子設備出現故障時，常會直覺地先拍一拍就恢復正常了。有網友在停等紅燈時，前方名車車主突然開門下車，走到車尾處朝方向燈拍了一下，車子的左方向燈就突然亮了起來。畫面曝光，眾人笑翻直言「阿嬤都會的招式」。

不只黃仁勳！他點名這超強同業也是「台南囝仔」 網驚呼：根本風水寶地

近日輝達創辦人暨執行長黃仁勳抵台，所到之處掀起一陣旋風，有著「AI教父」、「1兆男」等稱呼的他，其「台裔」身分也受到網友討論。一位網友便表示，不只黃仁勳出生於台南，同業超微的執行長蘇姿丰成長軌跡也和他十分相似，兩人皆為台南囝仔，且在兒童時期移民美國，2共同點讓原PO大讚「台南人的基因也太強了吧」…

潮女變大媽！妹子短髮燙捲大翻車 釣出「人間巴赫」苦笑吸2千人朝聖

隨著天氣轉熱，不少人都會想轉換髮型，剪一頭充滿個性又俐落的短髮。近日一名女子向設計師提出，想剪短髮和燙捲，讓整體髮型看起來很慵懶又有水波感，結果燙完後，和想像中的結果差很大，令該名女子當場崩潰，發文直呼自己「變阿嬤」，貼文一出獲得熱烈討論...

住戶不繳管理費！管委會貼「悲情公告」引萬人共鳴 苦主：永遠在裝瞎

社區大樓基本上都會有一項管理費，通常是用來維持大樓的內部運作，包含清潔、保全支出等等。但有人就是習慣性的延遲繳款，讓管委會相當頭痛，近日有一間大樓的管委會貼出了一張「悲情公告」，貼文引起了萬人共鳴，但也有不少網友認為「心盲的人永遠裝瞎」。

開車突跳出「老母豬想配對」通知 她笑瘋：誰亂跟我連線？

現在藍牙配對方便，不論是車子導航還是播放音樂，都可以透過藍牙來連接，不過如果亂連他人的裝置，恐怕會讓人摸不著頭緒。近日有位女網友分享，她在開車路途中，突然跳出通知「有一頭老母豬想透過藍牙與您的裝置連線」。

上頂樓曬衣服驚見這恐怖景象 熟知內幕網友：這社區一堆怪咖

如果要曬衣服看到這幅景象，不少人可能會嚇一大跳。一名網友到大樓頂樓想要曬棉被，但卻看到已經有人搶先一步曬東西，而且衣繩上夾的還不是衣物，竟然是好幾隻超大隻的章魚，讓這名網友簡直看傻了眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦