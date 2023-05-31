鬆餅機裡挖呀挖？她端出「月底鬆餅」照 上萬網友笑翻：要種菜嗎
一機到手，希望無窮？一名女網友在臉書社團「婦仇者廚房」曬出一張照片，只見她試圖用家中鬆餅機製作鬆餅，掀開一看麵糊卻全部黏在機器上，成品甚至因燒焦透出微微焦黃色，讓她不禁直呼「我以為鬆餅機到手，就自然會有色香味具全的鬆餅可以吃」。
貼文一出，網友們全都被這奇妙的場景逗樂，「在小小的鬆餅機裡，挖呀挖呀挖」、「別人鬆餅，妳鬆土？」、「妳是不是在除菌準備養菇？」、「月底了，我懂」、「要弄成這樣也很不容易」、「好棒，多了肉鬆機」、「這鬆餅配方您肯定要公布」、「是要種菜嗎」，原PO也忍不住回覆道「我打開的一瞬間，自己都驚呆了」。
對此，留言區也釣出鬆餅機受害者，「放心，在這世界，妳永遠都不會孤單的，我也有過，超難清的」、「我當初還弄成發粄⋯（客家語，意即發粿、發糕）」、「我家小孩放太多巧克力，都噴漿整台都是，好難清⋯」；另外網友推測原因指出，原PO可能忘記在機器抹油，才會導致這樣的慘況發生。
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