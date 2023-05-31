企鵝妹又「辱華」！粉絲問「台灣不屬於中國」她秒回應：同意

南韓實況主「企鵝妹」柳允進來台挑戰徒步環島，日前她到台北市西門町時，無意間走到一面寫著對抗中國文字的鏡子前，並唸出「台灣加油」，之後甚至在直播中對台灣是一個國家，不屬於中國的言論表示同意。直播一出，台灣網友紛紛笑稱企鵝妹真的「很敢講」、「又辱華了」。

企鵝妹先前來到西門町，她在一面Instagram造型的鏡子前扭腰律動，接著她看到鏡子下方的「台灣加油！世界加油！強力譴責邪惡中共打壓講真話的人、解決提出問題的人！！」文字，並唸出「台灣加油，something something加油」，接著表示自己中文不夠好，沒辦法唸出剩下的文字，直播聊天室狂刷一整排「乳滑了」、「後面的不要讀了」。

前天企鵝妹開直播時，被粉絲問到「台灣是一個國家，不屬於中國」，她也直接回應「I agree（我同意）」，再度掀起網友熱議：「辱華再+1」、「真的很敢講」、「毫無自覺的辱華，才是辱華的最高境界」、「無辜式的辱華」。