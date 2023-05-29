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警察伸手壓制不住超商浩克？ 資深網友曝2原因：非常困難

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇為何警察無法順利壓制超商浩克，專業人士認為有2項原因。記者翁唯真／翻攝
網友好奇為何警察無法順利壓制超商浩克，專業人士認為有2項原因。記者翁唯真／翻攝

本月20日一名身材壯碩的朱姓男子，在超商內因不明原因情緒失控，而赤裸上半身、深蹲嘶吼並襲警的畫面曝光，被網友稱為「超商浩克」，不過警方在制伏過程中受傷，也引發網友討論，有人好奇「警察的體能為何壓不住健身好手？」

日前有網友好奇「為何兩個警察壓制不住一個健身好手」，他認為能通過警察特考的體能項目，應該已經有足夠的體力了。不過，有位資深網友在PTT回應，他指出「警察學校要求的是柔道黑帶才能畢業，而且要另外學習警棍術、綜合逮捕術、擒拿」。

資深網友表示，自己畢業時已經是柔道黑帶二段，而且也參加過各項比賽，但他認為如果遇上超商浩克，他也壓制不住，因為「警察的體能要求沒有與時俱進，警察考試的合格標準是完成3000公尺跑步，但如果在現場壓制敵人，靠的是爆發力、肌力、肌耐力，過程大約在1-2分鐘就結束了，所以跟測驗項目不符」。

再來，原PO認為還有「心態上的差異」，因為警察逮捕犯人並不會有「想殺掉對方」的目的，而且在制伏對方時也會要求「警械使用的比例原則」，所以警察不會想要跟犯人一對一決鬥。

最後他坦言「要壓制一個人很困難，尤其1對1幾乎不可能，因為人發狂時的腎上腺素會大量分泌，力量大增且對痛覺的認知減弱，所以2位警察壓制不住健身好手非常正常，最好的做法應該是等到支援警力4人以上，再來逮捕犯人」。

健身 警察

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