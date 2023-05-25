快訊

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

曾4度被判死！他縱火釀9死警也喪命 卻因「不算最嚴重之罪」確定活命

他帶嬰兒到餐廳要吃離乳食 店員一連串神應對讓網友大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友到薩利亞用餐，詢問店員是否能讓他的小貝比吃離乳食時，對方還主動表示可以幫忙加熱。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友到薩利亞用餐，詢問店員是否能讓他的小貝比吃離乳食時，對方還主動表示可以幫忙加熱。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日式服務的優良態度聞名世界，往往在許多不經意的小地方，可以看到日本人細膩貼心的服務精神。近來有位網友，在日本連鎖餐廳用餐時，就碰到意想不到的暖心服務。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「dokudami_talk」近來分享，表示他最近帶著小貝比，推著嬰兒車到連鎖餐飲店「薩利亞」用餐。當他一進入店內時，接待他的男服務員就認為「您應該需要靠飲料吧近一點的座位吧」，於是將他帶到飲料吧附近的位子。

接下來這位網友詢問店員「我可以讓小貝比吃自己帶過來的離乳食嗎」，結果店員不只爽快答應，還主動表示「可以幫你加熱喔」。另外，在選擇其他餐點時，店員也顧慮到嬰兒還小，主動確認餐點要不要去鹽，讓網友感到相當貼心。

其他網友看到也紛紛回應「這店員太會了」、「好暖心的體驗」、「該去薩利亞一趟了，我很喜歡他們的米蘭風焗烤飯」、「披薩也很好吃呢」、「這故事應該要給薩利亞本公司看到」、「我是前店員，看到這個讓我也覺得與有榮焉」、「我上次帶兩歲小孩去，也被安排到飲料吧附近」、「少子化對策需要的，正是這樣友善的環境。」

日本 披薩 餐廳

延伸閱讀

影／shake！丸龜製麵新商品 烏龍麵裝手搖杯內「搖一搖就能吃」

時不時就掉瓦！30年前屋頂被颱風吹翻 九州這家店在廢墟中堅持死守營業

京都景點一天逛得完？日網友挑戰「12小時半跑遍27名勝」

所有配料都來一份！歐吉桑挑戰「coco壹番屋」超豪華特餐 網笑：吃的是夢想

相關新聞

他帶嬰兒到餐廳要吃離乳食 店員一連串神應對讓網友大讚

日式服務的優良態度聞名世界，往往在許多不經意的小地方，可以看到日本人細膩貼心的服務精神。近來有位網友，在日本連鎖餐廳用餐時，就碰到意想不到的暖心服務。

台灣這服務讓日本人好羨慕 原因曝光引熱議：上一輩留下來的

每個國家的人民都有屬於自己的文化和習慣，旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就在臉書分享台日兩地餐廳文化差異，其中台灣1項特有的服務在日本很難看到，歐吉桑也表示這是他自己最喜歡的台灣文化，文章一出也引起熱議。

解壓縮算插隊？排隊等內用「前面突然冒出18人」 網看法兩樣情

排隊最怕遇到有人插隊，近日一名網友在Dcard發文抱怨，在等餐廳內用時，前面突然有人「解壓縮」，從原本的2人變成18人，讓原PO相當無奈。不過針對此事，底下網友看法也大不同。

京都景點一天逛得完？日網友挑戰「12小時半跑遍27名勝」

坐擁清水寺、金閣寺、稻荷大社等等，充滿許多大大小小歷史古蹟、寺廟及神社的日本京都，是世界知名的觀光勝地。而這麼多觀光景點，最快得花多久才能逛完呢？近來就有一位日本網友，挑戰在一天之內走完京都的各處名勝，並報告了他的實際探訪結果。

這款知名汽水也「辱華」？多位中國網紅實測一堆添加劑崩潰：區別對待

image source: YouTube／翻攝自陳老師來了文／蔡瓅萱汽水也會「辱華」？近日在中國社群間流行著某品牌汽水的實測影片，許多網紅們紛紛拿出該廠牌在中國及他國販售的汽水做對比，使用吸色紙浸入

影／發現台灣好聲音！女子夜市高歌 網讚：耳朵懷孕

近日網路瘋傳幾段影片，只見畫面中一名女子在夜市唱歌，三段畫面分別唱了「Tones and I-Dance Monkey」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦