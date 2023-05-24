京都景點一天逛得完？日網友挑戰「12小時半跑遍27名勝」
坐擁清水寺、金閣寺、稻荷大社等等，充滿許多大大小小歷史古蹟、寺廟及神社的日本京都，是世界知名的觀光勝地。而這麼多觀光景點，最快得花多久才能逛完呢？近來就有一位日本網友，挑戰在一天之內走完京都的各處名勝，並報告了他的實際探訪結果。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜好攝影的日本網友「稻田大樹」，最近挑戰要在一天之內，探訪完京都的各大景點。由於他限制自己「必須要以觀光客的角度出發」，因此過程中只能走路和搭大眾交通運輸工具，想看看是否真的能在短期間內，就能跑遍各處名勝。
京都初心者が考えてしまいがちな「1日で清水寺と稲荷大社、平等院と金閣寺に嵐山に行ってあれとここと…」— 稲田大樹 Daiki Inada（うさだぬ） (@usalica) May 10, 2023
これ、よく無謀だと言われますが本当に無謀なのかどうかを実際に検証してみました。
結果、徒歩と公共交通機関を使って周って冒頭の場所を含む計27箇所（画像参照）を回ることができました。 pic.twitter.com/eSPxbS446V
結果，他在花費12小時30分，走了54000步之下，還真的跑完了京都的27個觀光景點。他表示為了趕路，大部分的點只能待上10到20分鐘，最短的只逗留1分鐘就離開。另外，原先他其實只規劃18個點，但有時會發現「某某處其實就在附近」而臨時追加，最後才會暴增到27個地方。
稻田當初認為，有很多第一次來，不瞭解京都的觀光客，常常做出類似「一天逛完清水寺、稻荷大社、平等院和金閣寺，再去嵐山玩」的行程，因此讓他產了證實是否有辦法在一天當中，就逛完這些地方的想法。最後雖然勉強算達成目標，但他自己也疲累不堪，覺得「到底誰說要這樣跑的」。
網友們也紛紛表示「檢證辛苦了」、「曾經想要走同樣的路，結果才發現太遠了」、「還要帶著沉重的相機跑，太強了」、「明年會廢止一日乘車券，現在跑這正好（笑）」、「我就是不瞭解京都的觀光客，好驚人」、「之前住過京都，光想向就覺得飽了」、「我還是慢慢逛就好」。
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