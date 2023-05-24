京都景點一天逛得完？日網友挑戰「12小時半跑遍27名勝」

坐擁清水寺、金閣寺、稻荷大社等等，充滿許多大大小小歷史古蹟、寺廟及神社的日本京都，是世界知名的觀光勝地。而這麼多觀光景點，最快得花多久才能逛完呢？近來就有一位日本網友，挑戰在一天之內走完京都的各處名勝，並報告了他的實際探訪結果。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜好攝影的日本網友「稻田大樹」，最近挑戰要在一天之內，探訪完京都的各大景點。由於他限制自己「必須要以觀光客的角度出發」，因此過程中只能走路和搭大眾交通運輸工具，想看看是否真的能在短期間內，就能跑遍各處名勝。

結果，他在花費12小時30分，走了54000步之下，還真的跑完了京都的27個觀光景點。他表示為了趕路，大部分的點只能待上10到20分鐘，最短的只逗留1分鐘就離開。另外，原先他其實只規劃18個點，但有時會發現「某某處其實就在附近」而臨時追加，最後才會暴增到27個地方。

稻田當初認為，有很多第一次來，不瞭解京都的觀光客，常常做出類似「一天逛完清水寺、稻荷大社、平等院和金閣寺，再去嵐山玩」的行程，因此讓他產了證實是否有辦法在一天當中，就逛完這些地方的想法。最後雖然勉強算達成目標，但他自己也疲累不堪，覺得「到底誰說要這樣跑的」。

網友們也紛紛表示「檢證辛苦了」、「曾經想要走同樣的路，結果才發現太遠了」、「還要帶著沉重的相機跑，太強了」、「明年會廢止一日乘車券，現在跑這正好（笑）」、「我就是不瞭解京都的觀光客，好驚人」、「之前住過京都，光想向就覺得飽了」、「我還是慢慢逛就好」。