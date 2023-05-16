5位名人的人設相繼翻車！愛馬仕回應王思佳假包疑雲 他婚變竟讓大叔團嗨了

近期網紅和藝人的爭議事件連環爆，先是7寶媽網紅「林叨囝仔」被爆料挺孕肚登山，且做滑雪動作還背著孩子沒做任何防護，接著是藝人王思佳拎愛馬仕上節目，被網友質疑是假包，再來是兩性作家「口罩男」和妻子協議離婚，其過去分享的婚姻價值觀，也受到部分男網友批評「討好女性」。一個月之內，社群突然湧現多位名人人設翻車，令許多網友吃瓜同時，也不由地感嘆，當新聞事件被轉移焦點，有些事實就會被遺忘，「台灣人真的不要太健忘欸」。

1.林叨囝仔

網紅「林叨囝仔The Lins' Kids」與老公孕育7個孩子，主張夫妻不避孕，有孩子就生，且讓孩子在家自學，被死忠粉絲封為「最強孕婦」。不過，她4月底被爆料懷著六寶時，冒險挺8個月孕肚爬山，還有山友為了救她受傷，引發輿論批評。接著又爆出7寶媽將才藝班當成托兒所，把身邊好友媽媽當成接送工具人等。有網友更向議員投訴7寶媽在沒有任何防護下，背著稚齡小孩練習滑雪，驚動高雄市社會局介入關切。

對此，7寶媽粉專發文表示，對於挺孕肚登山受傷之事，坦言這是不良示範，虛心接受各界指教，針對背幼兒練滑雪之事，也坦承行為不妥。

網紅「林叨囝仔」揹著孩子學滑雪的畫面，被網友罵翻。圖／摘自臉書

2.王思佳

藝人王思佳上節目「女人我最大」時，介紹自己收藏的愛馬仕包包，卻被國外網紅質疑可能是「假包」，引發小紅書和Dcard網友熱烈討論，還有人翻出王思佳過去在鏡頭前曝光的名牌包，和真品對比之下，發現有明顯差異，調侃王思佳「一整櫃都是假貨」，對此，王思佳也將包包送驗，透露「包包是真的」，在直播時忍不住淚崩，並表示自己拿名牌包從來不是因為想證明身份和炫富。

不過有網友質疑，她送去檢驗的包包年份是2022年出產的，但她在節目上拎的包包，已經在2021年出現過，並質疑她有「掉包嫌疑」。有網友認為王思佳直播回應避重就輕，節目方還將疑似假包的片段繼續放在Youtube頻道，近日直接寫信給法國愛馬仕投訴，愛馬仕對此回應，已經將訊息轉給相關單位了解。

針對王思佳假包事件，有網友特地寫客服信給法國愛馬仕，雖然法國愛馬仕回應「有些官腔」，但也透露會將訊息轉給相關單位。 圖／擷自IG、小紅書

3.劉芒

Youtuber「劉芒」被知名攝影師Brian在IG限時動態爆料，合作時被瘋狂要求修圖，讓他到凌晨還在工作，對方甚至不滿意，還直接向他要「原檔」，踩到業界大忌。此爆料一出，許多網友紛紛向Brian踢爆劉芒過去的黑歷史，包含遲到2小時都沒道歉、疑似認為對方「拍不好直接不讀不回」、不穿商借的衣服「是還沒減肥完」、借衣服飾品沒好好保護、要求賠償卻搞消失等。

對此，劉芒發文表示，已經私訊向Brian道歉，並希望對方能給她機會道歉，為合作溝通不良的地方表達歉意。但Brian表示，沒有點開私訊，自己只想當個吹哨人，也希望藉由此事能讓劉芒改進，變成「更好的人」。

Youtuber「劉芒」向攝影師Brian道歉，對方也回應會繼續幫她修圖，但希望劉芒能從這件事，改進成更好的人。 圖／擷自IG

4.口罩男

兩性作家「口罩男」經營粉專常分享夫妻的相處之道，近日卻傳出他與妻子曾樂兒協議離婚，網路也傳出，口罩男疑似對妻子冷暴力，與在社群營造的暖男人設差很大。對此，曾樂兒發文回應，所有一切都交由法官判定，她只想冷靜下來好好治療身體，口罩男也聲明表示，「我相信司法會辨明真相，我已保留相關證據資料，一切交由司法單位，不公開所有證據是為了保護一雙兒女，也是給樂兒最後的溫柔，希望各位理解」。

不過，當口罩男婚變消息傳開後，釣出不少已婚男性「伸冤」，部分男網友順勢抱怨口罩男過去的文章太多取悅女性，忽視了很多婚姻會遇到的現實層面，許多女性將口罩男當成「最佳範本」，要求男方全全部配合，導致不少情侶、夫妻產生矛盾衝突等。

口罩男與妻子曾樂兒傳出婚變後，部分男網友順勢抱怨口罩男的言論，認為他文章過於偏頗，導致很多怨偶產生。 圖／擷自臉書

5.小甜甜

近日藝人小甜甜被前夫指控虐狗，還扯出和謝忻的恩怨，小甜甜在直播提到謝忻養死她其中一隻狗，釣出謝忻訴苦「什麼叫狗被我養死，怎麼不跟社會大眾說，因為她根本不在家叫我去餵狗」，表示自己被拖下很無奈。

小甜甜13日發文認錯，坦承自己情緒不穩，為了反擊前夫說謊，她也承認自己把狗弄傷，但澄清絕無虐狗。她也說明被酸民言論逼到身心靈崩潰，雖然認錯道歉，但攻擊如影隨行，幸好有好友王宇婕、王少偉輪流關心陪伴，動保處也已經介入，她只希望整件事情落幕，回歸平靜生活。