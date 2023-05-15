捷運找回吃剩披薩！「這1幕」讓外國人吃驚大讚：這就是台灣

很多人都說台灣最美的風景是人，台灣人的友善、熱情，經常受到外國人讚揚。對此，台灣亞洲交流基金會（TAEF）訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）近日分享印度旅客來台將披薩遺忘在台北捷運上，最後竟成功找回，讓該名印度旅客不禁大讚「台灣超安全、人民很善良」。

胡莎娜日前透過推特分享，一名印度旅客與朋友到好市多買披薩，兩人將吃剩的披薩打包帶回住處，沒想到卻將其遺忘在台北捷運上，由於當時天色已晚，他們只好空手返家，並決定隔天再去詢問站務人員。

隔日，當他們向捷運站人員詢問時，對方表示有發現遺落在車廂的食物，還將其放在終點站的冰箱；事後，他們搭捷運至終點站，順利找回披薩，「我和我朋友都非常開心，並享用剩下的披薩」。

而該名印度旅客提到，之所以會分享這個經歷，是因為覺得從中有許多地方值得學習，「這就是台灣！超級安全，台灣人超善良」。胡莎娜也在推特轉貼這則貼文，稱讚「台灣人真的很有愛心」。