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大排長龍！她好奇「為什麼母親節要吃披薩」 網笑：我家也是

聯合新聞網／ 綜合報導

連鎖披薩店大排長龍。圖擷自爆廢公社二館
連鎖披薩店大排長龍。圖擷自爆廢公社二館
今（14）日是一年一度的母親節，有些家庭會到餐廳慶祝，也有些人習慣買豐盛的食物回家吃。然而，一名女網友在臉書上發文，不解地詢問「為什麼母親節大家都要吃披薩？」貼文曝光後也掀起討論。

今日一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見，連鎖披薩店大排長龍，客人一路從櫃檯排到門外，乍看之下至少有1、20人左右。對此，原PO好奇寫道，「我就想問，為什麼母親節大家都要吃披薩？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「因為要讓媽媽放假，又剛好自己不會煮，乾脆吃披薩囉」、「因為五月份要繳好多費用，健保、勞保、牌照費，還得過節日，披薩有儀式感又能吃飽，價格也還能負擔」、「因為在老一輩的觀念裡，披薩和炸雞是偏貴的食物，所以平常不太會吃」、「絕對不是媽媽想吃啦，別騙了」、「簡單快速有儀式感」。

也有網友笑翻直呼，「我家也訂披薩…因為方便」、「好險我有提前訂，剛剛去門市也是這種情形」、「我晚點也要買披薩欸」、「我也很好奇，我老媽還叫我一次買3盒…撐死我了」、「我都不知道是母親節還是兒童節」、「我也訂披薩（還有烤雞），今天好多人買披薩」、「之前在連鎖披薩店打工，母親節的營業額比過年還高」。

披薩 母親節 爆廢公社

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