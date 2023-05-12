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髮廊價位落差大！他問「會去百元剪髮是哪種人」 網吐真心話

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇詢問「會去百元剪髮的是哪種人？」 示意圖／ingimage
一名網友好奇詢問「會去百元剪髮的是哪種人？」 示意圖／ingimage

髮廊的價位落差相當大，有些店主打百元剪髮，也有些剪一次要價上千元。對此，一名網友好奇詢問大家，「會去百元剪髮的是哪種人？」貼文曝光後也掀起討論。

今（12）日一名網友在PTT上以「會去百元剪髮的是哪種人？」為題發文，原PO指出現在明明就有更高級的髮廊，但依舊選擇去百元剪髮的人，「通常是哪種人，有卦嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「普男去百元就夠了，找設計師也多抹髮膠而已」、「我有一個朋友花幾十萬植髮，但是在百元店剪髮，給你參考」、「剪過貴的…發現比百元剪髮還爛」、「女生去剪貴的是真的有差就是了」、「百元要看理髮師，不是便宜就沒好貨」。

也有偏好去百元剪髮的網友提到，「兩週必須剪一次頭髮的人」、「我都只剪平頭，三分、五分頭那種」、「我兒子五歲，剪那麼貴幹嘛」、「我這社恐就是要去百元快速剪快速閃人，髮廊都會一直尬聊」、「懶得浪費時間等，還要陪設計師聊天」、「我啊，國外業務要維持形象，一個月要剪兩次」。

剪髮 髮廊 PTT

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