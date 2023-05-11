天氣熱！年輕妹上身只穿1單品逛街 她直呼「太裸露」網全搖頭

最近天氣變熱，不少民眾都會穿短袖、短褲出門，有些女性也會選擇更涼爽、舒適的休閒穿搭。近日一名女網友逛夜市發現，有年輕女性只穿內衣搭配短褲，就直接出門趴趴走，上身連披外套或薄襯衫都沒有，讓她不禁發文直呼「這樣是不是太裸露？」，引來網友討論。

有女網友在Dcard發文表示，她知道現代女性講求穿搭舒適，不少人會選擇穿運動休閒風內衣，並搭配上襯衫出門，「至少有一些外搭讓整體看起來若隱若現」，但最近逛街發現，有年輕人下半身穿短褲，上身竟然只穿著「一件內衣」，沒有再披上任何外襯單品，令她相當震驚。

女網友也解釋，之所以認為該名年輕女性只穿「內衣」，是因為看到對方背後有調節扣環，她也好奇，上身只穿內衣出門是不是太裸露，「是我沒跟上流行？或是太古板？」。

貼文曝光後引來討論，不少網友認為每個人都有自己的穿搭風格，無須大驚小怪，「現代年輕妹子想法不同，衣著大膽，運動內衣+外套或是瑜珈褲就隨處跑了，這也是個人衣著自由，無法說什麼」、「這樣的穿搭在國外也見怪不怪吧...」、「國外很多啊，歐美都這樣啊，可是這裡就是台灣，風俗民情就不同，但如果這樣反駁還會被說台灣老古板不懂進步」。

也有人認為內衣外穿固然很特別，但長久下來也會審美疲勞，「穿太露很容易看膩，而且沒質感可言」、「我也覺得這樣穿很怪，那個不是內衣嗎？怎麼好像變成比基尼在穿了，但還是要說『勸妳別多管閒事』」。