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這間火鍋店有肉有菜還有飯「只要50元」 老闆娘曝價格內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在台中發現一間火鍋店只要50元。 圖擷自爆廢公社
原PO在台中發現一間火鍋店只要50元。 圖擷自爆廢公社

在這物價上漲的時代，想要省錢好好吃一頓真的不太容易，就連吃個火鍋可能得掏出好幾張百元鈔，但有網友在台中市西屯路看到一間火鍋店，招牌上竟然寫著只要50元就可以吃到有肉有菜的小火鍋，讓他相當驚喜，而業者也在臉書粉絲團解釋原因。

從這名網友在臉書「爆廢公社PO出的照片看到，路邊一間火鍋店掛出招牌，上面寫著「破盤！50元火鍋 附菜盤、牛or羊or豬（三選一）、白飯」，而供應時間是12：30~20：30，如此超值的價格讓原PO看了很驚訝「火鍋真的50元誒…（三媽早期一鍋也要90）」。

原PO後來也進去品嚐，從照片裡看到鍋子並沒有非常大，但的確有肉有菜，還有附一碗白飯，他事後也留言表示「如果不是用米其林的標準，吃飽的話還可以」。

貼文引起不少熱議，「這算是直接現煮的蔬菜肉片湯吧」、「我前幾天才在說這間還沒倒真的很神奇」、「賠錢的生意沒人做，一分錢一分貨」、「裡面的服務生是一個有點特殊的孩子，請多給點耐心，她非常細心，會幫你把餐點做好，但動作跟反應可能不是很快」。

也有不少人大讚「可以啦，外面也要80起了」、「非常超值，非常佛心耶！改天來去朝聖一下」、「月底的好朋友」、「不錯了啦，反正50元吃不飽，可以吃2鍋100元、3鍋150元。可以慢慢加上去」、「這價格真的很可以欸，超便宜」、「看起來可以啊，吃不飽就一次兩碗白飯」、「一碗泡麵都要59了，這老闆佛心來了」。

至於50元火鍋到底要賺什麼？業者之前也在臉書粉絲團解釋，主要是希望社會上生活比較辛苦的人可以有口飯吃，「有菜有肉有湯有飯，雖然量不多，但至少營養、健康、不會餓到。板娘也學生過，也辛苦過，所以懂那種感受，雖然我沒能力做到免費，但至少一個銅板吃一餐，我想應該已經很不錯了」。

火鍋有肉有菜還有附贈白飯。 圖擷自爆廢公社
火鍋有肉有菜還有附贈白飯。 圖擷自爆廢公社

爆廢公社 火鍋

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