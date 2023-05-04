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台灣小吃超夯「大陸也風靡」 她卻嘆美食遭魔改：蚵仔煎根本變煎蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友發文表示，她發現近期大陸也開始風靡台灣小吃，社群平台上標榜「台灣」名號的美食，受到網友喜愛。報系資料照／記者曾原信 攝影
一位網友發文表示，她發現近期大陸也開始風靡台灣小吃，社群平台上標榜「台灣」名號的美食，受到網友喜愛。報系資料照／記者曾原信 攝影

你看過熱奶寶、冰粉嗎？這些從中國大陸流傳過來的「網紅小吃」，近期紛紛出現在台灣街頭，吸引不少民眾嘗鮮。不過，一位網友表示，其實大陸也在流行台灣的食物，標榜「台灣」名號的美食，受到大陸網友喜愛；但原PO也指出，許多台灣小吃跟原本認知中「完全不一樣」，引起網友對兩岸美食的討論。

大陸熱門社群平台小紅書上可以看到許多分享台灣美食的貼文。圖／截自小紅書
大陸熱門社群平台小紅書上可以看到許多分享台灣美食的貼文。圖／截自小紅書

一位網友在Dcard上發文表示，大陸流行的「熱奶寶、冰粉」等小吃，最近在夜市四處可見，不過原PO貼出了幾張圖片，表示其實「大陸也在流行台灣的食物」，只見在大陸社群平台中，蚵仔煎、花生捲冰淇淋等，紛紛被標上「台灣小吃」、「夜市美食」的標籤，吸引不少大陸網友觀看；原PO也指出，許多台灣流傳過去的美食遭到「魔改」，像是平民美食蚵仔煎，不但被直接擠上番茄醬，還將蚵仔煎料理的像煎蛋，「四不像」的樣子讓她感到十分疑惑。

原PO表示自己看到的「大陸版蚵仔煎」被直接擠上番茄醬，還將蚵仔煎料理的像煎蛋。圖／截自抖音
原PO表示自己看到的「大陸版蚵仔煎」被直接擠上番茄醬，還將蚵仔煎料理的像煎蛋。圖／截自抖音

文章一出引起熱議，許多網友點頭贊同原PO，表示在大陸社群平台看過許多標榜「台灣」名號的小吃，只可惜跟原本認知中完全不一樣，「他們從以前就很流行什麼台灣無骨雞柳，完全沒看過這種東西，都細細長長的跟鹹酥雞不一樣」、「對岸很多標榜台灣的食物，然後吃起來都跟台灣完全不一樣」、「他們還主打賣台灣飯糰，裡面給我加美乃滋小黃瓜胡蘿蔔啥的，傳統飯糰派真的氣到不行」、「福建地區超多，除了手搖飲不太會失望，食物打著台灣的幾乎都是騙錢不好吃」；不過也有人表示，食物流傳到其他地區都會改良成適合當地的口味，是很正常的現象，「其實蚵仔煎對岸福建那帶原本就有了，只是調味上跟台灣有差異」、「我有看到黑糖珍奶上面都寫台灣，應該是也是台灣過去的，不過就算台灣本土食物被移過去改良味道我也不會生氣，畢竟每個國家喜歡的口味不同」、「什麼食物傳到其他地方都會做改良啊，一堆在台灣賣正宗大陸米線的不一樣還是台灣米線」。

網友也紛紛對「兩岸美食」發表看法，「老實說台灣的食物基本上最早都是大陸過來的，牛肉麵、水餃、小籠包、臭豆腐、蚵仔煎，只是在大陸有個現象就是，打上台灣兩個字就會成為賣點」、「其實在食物方面我不介意中國流行的食物傳過來，因為我們對於其他國家流行的食物也都很愛，那麼敏感有點累，好吃的東西就是好吃啊」、「中國離台灣這麼近，然後早期有一大部份人是移民過來的，飲食文化部分相似我覺得很正常，只是後期口味跟做法不一樣才演變成不一樣的美食，我真的不知道為什麼有些人連看食物都要帶上政治仇恨，有些當地的食物就是真的很好吃啊，不要把美食文化跟政治扯一起啦」。

蚵仔煎 小吃 夜市 台灣

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