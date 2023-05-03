快訊

成功高中畢業考完「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校方說話了

獨／防疫險之亂再讓產險總座下台 新安東京總經理林榮泰請辭

俄羅斯宣稱「烏克蘭暗殺普亭未遂」 連夜派無人機攻擊克宮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員薪水還好嗎？ 他公開「報稅單」網友全跪了：還沒到頂

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照片
外送員示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照片

5月報稅季，你今年要繳多少稅呢？一名外送員在臉書社團「UberEats分享交流區」曬出今年報稅單，直呼公司幫他報了不少稅，不過就有眼尖網友發現其年所得竟達76萬，讓眾人驚嘆不已。

原PO秀出網路報稅頁面，表示自己應繳納約1萬7千元的稅。然而往左邊欄目一看，其所得總額竟超過76萬元，換算下來，原PO靠著接單跑外送，平均月薪逼近6萬4千元，羨煞不少網友。

一名外送員分享今年報稅單，直呼公司幫他報了不少稅。圖／翻攝自臉書社團「UberEats分享交流區」
一名外送員分享今年報稅單，直呼公司幫他報了不少稅。圖／翻攝自臉書社團「UberEats分享交流區

貼文一出，網友們紛紛直呼太強，「你賺很多喔」、「不錯啊，代表你很會賺」、「76.5萬ㄟ，1個月要跑6萬3ㄟ，難怪要你要帶睡袋和發熱衣」、「多跑點，辛苦錢要繳稅」、「好強喔70幾萬」、「大哥請收下我的膝蓋」。

有網友指出，若外送1單算76.5元，推測原PO每個月應該跑到快頂標，1年累積下來可能有1萬單。對此，原PO也留言回覆，自己一個禮拜周四到周一都要跑150單，加上熊貓30單，「我認真一點一個月跑8萬沒問題」。

外送員 薪水 報稅

相關新聞

外送員薪水還好嗎？ 他公開「報稅單」網友全跪了：還沒到頂

5月報稅季，你今年要繳多少稅呢？一名外送員在臉書社團「UberEats分享交流區」分享今年報稅單，直呼公司幫他報了不少稅...

路見「替幫修」3個大字他愣住 內行人秒懂：又是台語哏文字

招牌是一家店吸引客人最重要的因素，不管是造型、大小或者是招牌名，越吸睛越好。有網友在臉書PO出一張照片，只見一家店外的招牌上寫著「替幫修」三個大字，讓他看了好久才懂意思。照片一出也引來不少討論，懂台語的網友一眼秒懂是什麼意思。

夜市套圈圈攤位1景象超吸睛 眾人齊讚：太療癒了

夜市是台灣特有的文化，不論吃的、喝的、玩的、穿的，在夜市裡一應具全。有網友日前在一處夜市看到套圈圈的攤商，讓他訝異的是業者將商品擺放得相當整齊，一眼望去井然有序，和其他的套圈圈攤位相比簡直天壤之別，照片一出也讓不少人為之讚嘆。

「路很長，我陪你」外送員1舉動超暖心 惹哭上萬人

誰說現在的人很冷漠？有網友日前在路上看到一幕感人的畫面，原來是一名外送員護送著一位行動緩慢的老翁過馬路，雖然照片看不出來周遭是否有其他車輛，但是這名外送員的行為讓拍攝者看了心暖暖的，而照片PO上臉書「路上觀察學院」，引來逾萬人按讚留言。

外國人搞不懂台灣人講話1習慣 眾人認同：因為會傷到人

台灣人通常以和為貴，不喜歡得罪別人，就連說話也不會過於直接，以免傷到對方，但也因為如此，讓外國人看不下去。有一名住在台灣的香港人就在臉書發文抱怨，他覺得台灣人「很難相處」，而理由竟是「太婉轉」，貼文也引起眾人的熱議。

他想開「女僕咖啡廳」 網一面倒勸退：經營不簡單

一名網友在Dcard以「女友拒絕我開女僕咖啡廳」為題發文，表示父母有留店面要給自己，地點非常好，因平常喜歡二次元、動漫，因而萌生想開女僕咖啡廳的想法，但文章一出，網友便一面倒勸退「幾乎都虧」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦