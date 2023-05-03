外送員薪水還好嗎？ 他公開「報稅單」網友全跪了：還沒到頂

5月報稅季，你今年要繳多少稅呢？一名外送員在臉書社團「UberEats分享交流區」曬出今年報稅單，直呼公司幫他報了不少稅，不過就有眼尖網友發現其年所得竟達76萬，讓眾人驚嘆不已。

原PO秀出網路報稅頁面，表示自己應繳納約1萬7千元的稅。然而往左邊欄目一看，其所得總額竟超過76萬元，換算下來，原PO靠著接單跑外送，平均月薪逼近6萬4千元，羨煞不少網友。

一名外送員分享今年報稅單，直呼公司幫他報了不少稅。圖／翻攝自臉書社團「UberEats分享交流區」

貼文一出，網友們紛紛直呼太強，「你賺很多喔」、「不錯啊，代表你很會賺」、「76.5萬ㄟ，1個月要跑6萬3ㄟ，難怪要你要帶睡袋和發熱衣」、「多跑點，辛苦錢要繳稅」、「好強喔70幾萬」、「大哥請收下我的膝蓋」。

有網友指出，若外送1單算76.5元，推測原PO每個月應該跑到快頂標，1年累積下來可能有1萬單。對此，原PO也留言回覆，自己一個禮拜周四到周一都要跑150單，加上熊貓30單，「我認真一點一個月跑8萬沒問題」。