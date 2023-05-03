路見「替幫修」3個大字他愣住 內行人秒懂：又是台語哏文字

招牌是一家店吸引客人最重要的因素，不管是造型、大小或者是招牌名，越吸睛越好。有網友在臉書PO出一張照片，只見一家店外的招牌上寫著「替幫修」三個大字，讓他看了好久才懂意思。照片一出也引來不少討論，懂台語的網友一眼秒懂是什麼意思。

原PO日前在路上看到一家餐飲店外的招牌，寫著「平價替幫修」，讓他百思不得其解「替幫修」到底是什麼意思？看了許久，好不容易才了解這三個字的意思，原來是「鐵板燒」的台語，讓他忍不住地笑說「還以為換店了…想說是在修什麼？」原PO拍下照片上傳到臉書「路上觀察學院」，引起眾人熱議。

不少人看了笑說「鐵板燒的台語唷，哇哩」、「我前兩天經過也愣了一下」、「又是台語哏文字」、「懂台語的很快理解」、「鐵板燒，好懂啊」、「跟我的台語一樣弱」、「看留言才知道答案，大家好強」、「結果一堆人拿東西進去，要老闆幫忙修理」、「也有看過替翠秋（刮鬍子）的」、「台語有這樣說的嗎？」、「鐵板燒的台語吧？雖然怪怪的，正確的應該不是這樣說」。