快訊

成功高中畢業考完「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校方說話了

獨／防疫險之亂再讓產險總座下台 新安東京總經理林榮泰請辭

俄羅斯宣稱「烏克蘭暗殺普亭未遂」 連夜派無人機攻擊克宮

路見「替幫修」3個大字他愣住 內行人秒懂：又是台語哏文字

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路上看到一家餐飲店的招牌寫著「替幫修」，讓他楞了一下。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路上看到一家餐飲店的招牌寫著「替幫修」，讓他楞了一下。 圖擷自路上觀察學院

招牌是一家店吸引客人最重要的因素，不管是造型、大小或者是招牌名，越吸睛越好。有網友在臉書PO出一張照片，只見一家店外的招牌上寫著「替幫修」三個大字，讓他看了好久才懂意思。照片一出也引來不少討論，懂台語的網友一眼秒懂是什麼意思。

原PO日前在路上看到一家餐飲店外的招牌，寫著「平價替幫修」，讓他百思不得其解「替幫修」到底是什麼意思？看了許久，好不容易才了解這三個字的意思，原來是「鐵板燒」的台語，讓他忍不住地笑說「還以為換店了…想說是在修什麼？」原PO拍下照片上傳到臉書「路上觀察學院」，引起眾人熱議。

不少人看了笑說「鐵板燒的台語唷，哇哩」、「我前兩天經過也愣了一下」、「又是台語哏文字」、「懂台語的很快理解」、「鐵板燒，好懂啊」、「跟我的台語一樣弱」、「看留言才知道答案，大家好強」、「結果一堆人拿東西進去，要老闆幫忙修理」、「也有看過替翠秋（刮鬍子）的」、「台語有這樣說的嗎？」、「鐵板燒的台語吧？雖然怪怪的，正確的應該不是這樣說」。

延伸閱讀

許瑋甯超猛短髮造型曝光！「不夠善良」全靠柯震東解悶

高市衛生局查12家鐵板燒與排餐名店 2家垃圾桶未加蓋、食材未蓋妥

統測試題參考答案公布 有疑義最遲5月4日提申覆

饗饗、旭集6月1日起預收訂金500元！業者：為維護訂位權益

相關新聞

買機票立即確認免糾紛 作家三小a提醒：一定要注意這4點

消費糾紛新聞時時可見，有些消費糾紛爭議還需借助司法來解決。作家「三小a」於他的臉書粉專「三小a的隨手拍寫」貼文，提到一例消費糾紛，某個「達人」旅遊粉絲團開轟旅行社及航空公司，而且還要求業者退費以示負責任，不過旅行社有提出證據證明，三小a貼文的重點不是評論誰對誰錯，而是想問大家「有沒有習慣在訂完票並收到電子郵件後，習慣性確認電子機票資訊是不是正確呢」？

外送員薪水還好嗎？ 他公開「報稅單」網友全跪了：還沒到頂

5月報稅季，你今年要繳多少稅呢？一名外送員在臉書社團「UberEats分享交流區」分享今年報稅單，直呼公司幫他報了不少稅...

路見「替幫修」3個大字他愣住 內行人秒懂：又是台語哏文字

招牌是一家店吸引客人最重要的因素，不管是造型、大小或者是招牌名，越吸睛越好。有網友在臉書PO出一張照片，只見一家店外的招牌上寫著「替幫修」三個大字，讓他看了好久才懂意思。照片一出也引來不少討論，懂台語的網友一眼秒懂是什麼意思。

夜市套圈圈攤位1景象超吸睛 眾人齊讚：太療癒了

夜市是台灣特有的文化，不論吃的、喝的、玩的、穿的，在夜市裡一應具全。有網友日前在一處夜市看到套圈圈的攤商，讓他訝異的是業者將商品擺放得相當整齊，一眼望去井然有序，和其他的套圈圈攤位相比簡直天壤之別，照片一出也讓不少人為之讚嘆。

「路很長，我陪你」外送員1舉動超暖心 惹哭上萬人

誰說現在的人很冷漠？有網友日前在路上看到一幕感人的畫面，原來是一名外送員護送著一位行動緩慢的老翁過馬路，雖然照片看不出來周遭是否有其他車輛，但是這名外送員的行為讓拍攝者看了心暖暖的，而照片PO上臉書「路上觀察學院」，引來逾萬人按讚留言。

外國人搞不懂台灣人講話1習慣 眾人認同：因為會傷到人

台灣人通常以和為貴，不喜歡得罪別人，就連說話也不會過於直接，以免傷到對方，但也因為如此，讓外國人看不下去。有一名住在台灣的香港人就在臉書發文抱怨，他覺得台灣人「很難相處」，而理由竟是「太婉轉」，貼文也引起眾人的熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦