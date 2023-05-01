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沒有折扣！她買飲料自帶「這1物」遭店員拒收 網愣：真的會傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲料示意圖。聯合報系資料照
手搖飲料示意圖。聯合報系資料照

為了響應環保，民眾只要自備環保杯買飲料，就可以獲得5元折扣，讓許多人開始改變生活習慣。對此，就有一名女網友PO文表示，朋友帶量杯去買飲料，卻被店員說這不是環保杯，所以沒有折扣，讓她不禁好奇問道「這樣的自帶杯可以接受嗎？」引發網友熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，朋友帶了有刻度的塑膠量杯去買飲料，但店員卻說這不是環保杯，沒有折扣，原PO感到相當疑惑，「這種量杯本來就是可以重複使用的，不是一次性容器，為什麼不行？」因此上網求解「各位有在手搖店打工的網友們，用玻璃或塑膠材質的量杯買飲料會接受嗎？」

文章曝光後，立刻掀起網友討論，紛紛留言「我覺得可以耶，可以重複使用，而且也不是那種瓶口很小的塑膠瓶」、「可以啊，為何不行？ 這個開口大，很好倒欸」、「飲料店打工人路過，這個我自己能接受，但遇到拿瓶口超小，然後又點有冰塊的，那真的是超麻煩 」、「碰到這種我會很開心欸，不用用店裡量杯，可以直接看刻度裝，還能少洗一次量杯省水」、「環保杯不就是自己帶杯子去裝嗎？為啥這個不行，好莫名其妙」。

但也有網友持不同看法，「拿量杯也太扯，買個環保杯喝個幾次就回本了好嗎」、「就不能拿一個正常的杯子嗎」、「有遇過一次，真的有些錯愕，老闆是說這個不行」、「如果我是店員我看到也會傻眼…拿著量杯來裝飲料」、「算是勉強給，但會建議買專門的飲料杯」。

根據環保署公告，自備飲料杯的材質並無限制，但循環杯本身應符合衛福部食藥署「食品器具容器包裝衛生標準」相關規範，且為可重複清洗使用之飲料杯。

手搖飲料 環保 Dcard

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