高雄人最愛手搖飲排名曝光 網見「南霸天失寵」吐真心話：那是水不是飲料

台灣手搖飲市場競爭激烈，但網上經常激起誰是「最強霸主」的相關討論，近日臉書粉專「高雄點」曝光一份高雄人最愛手搖飲前15名的調查，名單中居然沒有號稱南霸天的「茶の魔手」，引起PTT鄉民熱議。

這名網友在PTT八卦板好奇發問「茶の魔手在高雄是什麼等級？」他轉貼一份由臉書粉專《高雄點》針對高雄人手搖飲料喜好程度的調查，發現排名前15名皆是知名手搖飲品牌，包含麻古、50嵐、五桐號、可不可及迷客夏等，但在高雄地區的調查卻不見南霸天「茶魔」上榜，不禁令他相當困惑。

原PO認為「茶魔」號稱是手搖界的丹丹漢堡，但在這份高雄人最愛的手搖飲料調查中，「茶魔」居然連15強都進不去，「有沒有茶の魔手在高雄，是什麼等級的八卦？」

這份排行榜被轉發到PTT後引起熱議，網友們留言分享看法，「喝膩的等級吧，曾經很紅但漸漸式微了」、「手搖界丹丹」、「非常甜，工人愛喝」，但有一位內行人一語道破現實面，「那個對南部人是每天飲用水，不算飲料了」。