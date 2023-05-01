有菜有肉又有蛋！4萬人朝聖「在地控肉便當」流口水：這菜色可以進故宮

你有見過最適合「月底」吃的控肉便當嗎？一名女網友曬出一張菜色豐富的便當照，有菜有肉又有蛋令網友們看了直呼流口水，但仔細看才發現根本不是便當，這幅奇景吸引超過4萬人按讚，在網上引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，只見在路邊水泥地上有一塊被鐵片圍成的四方形凹洞，洞裡有一堆檳榔、菸蒂、檳榔渣、雜草堆及2塊紅褐色方形石塊等，原PO從遠處看，意外發現凹洞裡的雜物堆疊像極了擺滿肉類、蔬菜、配料的「控肉便當」。

有網友意外發現「在地控肉便當」引起轟動。圖／取自路上觀察學院

照片曝光後也讓網友們看了直呼超級像，大家紛紛留言讚嘆「厲害！居然連滷蛋配菜都有」、「還有青菜～半顆水煮蛋」、「還有加蛋呢，太豪華了～」、「有菜有蛋有香菇有茄子！」、「這家不行，肉不夠肥」、「天啊～這是哪一家便當店？菜色這麼優」。

還有網友忍不住笑虧，「難道這就是『月底便當』嗎？」、「月底的我都流口水了」、「真・在地美食」、「吃土的最高境界」、「那兩塊控肉直逼故宮那塊了」、「這菜色可以直接進故宮吧」。