張國煒批台灣航廈不如新加坡！網問「觀光也輸嗎」 全場點頭

每個國家都有自己的特色，而星宇航空董事長張國煒認為台灣不夠重視觀光，台灣的機場航廈也不如新加坡。對此，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家，「純論觀光新加坡有超車台灣了嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

張國煒受訪時提到，台灣不夠重視觀光，而且新加坡樟宜機場原本是仿效桃園國際機場，但現在已經蓋到第五航廈，台灣卻連第三航廈都不知何時才能完成。此外，一名網友也在PTT討論相關話題，「看到有人說新加坡旅遊比台灣好，不過台灣可是有小京都台南，還有夜市、依山傍海，對比新加坡真的有輸嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台灣從來沒贏過」、「台灣有贏過？」、「台灣根本看不到車尾燈」、「都幾條街的差距，先看看能不能贏泰國」、「笑死，台灣輸慘好不好」、「連台灣人都不想在台灣觀光了」。

也有網友提到，「有環球影城又有賭場，台灣拿什麼出來比」、「新加坡光機場就是景點，去馬爾地夫都會順便排新加坡機場附近的玩」、「新加坡每個景點都交通方便，台灣一堆景點要轉車」、「看看樟宜再看看桃園機場，根本已開發國家對比第三世界」。