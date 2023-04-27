手機太方便！他好奇「還有人看紙本書嗎」 釣出大票人：喜歡觸感

科技日新月異，許多東西紛紛電子化，例如閱讀從紙本進階到電子書，有網友就好奇現在手機、電腦很普及，上網就能「看書」，還有人會看「真正的書」嗎？沒想到貼文一出，多數人一面倒地認為紙本書才是真正的書。

這名網友在PTT以「現在還有人在看紙本書嗎？」為題發文，他說自己已經很久沒看紙本書了，甚至連小說也都從手機的APP看，對此他也好奇想知道現在還有人會看真正的書或者報紙嗎，「感覺現代人已經越來越不看這東西了，僅剩擺設功能了」。

貼文釣出一大票喜歡紙本書的人，「前天才去7-11領在博客來買的書」、「都看紙本的，用手機看視力會惡化」、「我啊，有些文學類的電子書都偷懶用橫排，超討厭」、「還是有值得收藏的書」、「最近感覺有點飛蚊症，想減少藍光，從電子書回歸紙本」、「很多啊，還有讀書會」、「我，喜歡摸書的感覺」、「喜歡紙本翻書的手感」、「還是喜歡看紙本耶，雖然現在已經不太看書了」、「紙本才不會被手機上其他訊息干擾思路」、「紙本才是真的看書」、「還是喜歡紙張的觸感」。

但也有網友提出不同看法，「太慢了，用關鍵字搜想看的或用得到章節，以前還要夾書籤，紙本書效率太低，字母筆畫索引就是慢」、「沒在看，買來收藏不會拆封」、「電子閱讀器省空間」、「紙本還是最讚，但是電子書好攜帶」、「很多年輕人喜歡啊，反而是老人很多用APP因為可以放大字體」。