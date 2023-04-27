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不住家裡需要給孝親費？ 網吐嘈：小時候媽媽有跟你收錢嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇不住家裡需不需要給孝親費？貼文引起不少討論。示意圖／ingimage
原PO好奇不住家裡需不需要給孝親費？貼文引起不少討論。示意圖／ingimage

需不需要給孝親費、該給多少，這是許多人常討論的爭議話題，一名網友就在PTT發文表示，身邊一名北漂的女生朋友久久才回家一次，他好奇想知道這樣還需要給爸媽孝親費嗎，不少人都認為還是要衡量自身能力。

原PO以「有人沒住家裡很少回家還給孝親費嗎」為題發文，他說身邊有一位南部的女生朋友在台北租屋生活並工作，幾個月才會回家一次，而且有時候回家不過夜，頂多就待一天就再北上了，原PO自己認為如果住家裡就應該要給孝親費，但若不住家裡的話還需要給嗎？大概會給多少？

貼文引起熱議，「住家裡要給？不住家裡可以不用？應該是沒這種規定，想給就給，不想給就不要」、「看雙方經濟能力跟心態。就像大學住校有的人可以自己打工，有的也是跟家裡拿更多錢啊」、「孝親費用的衡量是愛、能力、需求，不是規定」、「看經濟能力量力，別沒給還情勒伸手要錢就好」、「小時候你媽照顧你有跟你收過錢嗎？」、「要看感情，如果不錯會給孝親費，但除非家庭經濟不好需要…有可能這樣很辛苦」。

不過多數人還是會給，「我有給哦，每個家庭狀況不一樣，要評估自身能力」、「我啊，都結婚7年每個月還是給家裡1萬」、「我單親家庭長大，不管有沒有住家裡每個月都固定拿錢回家，不問為什麼，我媽努力把我跟我弟養大，我覺得這很公平」、「還是會給一點吧，6000左右」、「我啊，幾乎都在台北 一年大概含紅包給家裡20-25萬不等」。

孝親

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