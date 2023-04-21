媽收老師訊息「提醒孩子換牙刷」 網見慘狀笑翻：經歷了什麼

大多數父母都很怕收到孩子學校老師的訊息，深怕是孩子不小心受傷，或是做出不好的事。然而，一名媽媽在臉書上發文，表示當時突然收到老師的訊息，要她提醒孩子更換牙刷，而貼文曝光後也掀起討論，許多網友看到牙刷的慘狀都忍不住笑翻。

昨（20）日一名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」上發文，分享孩子學校老師傳來的訊息。從截圖畫面可以看見，老師耐心寫道，「媽咪好，已叮嚀換牙刷多次，他都不以為意，請您提醒他」，並附上一張黃色牙刷已經剩下沒有幾根毛的照片。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「這是在刷牙還是在吃牙刷？」、「這牙刷在壞掉之前到底經歷了什麼…」、「這快比我阿公的頭髮還少了」、「這是牙間刷吧」、「可以考慮直接讓他使用潔牙骨」、「睫毛刷還比較密」、「好節儉的孩子」、「這是用拔的嗎？只看過開花的，還沒看過這種的」。

也有網友提到，「我以為是我兒子的老師傳的…」、「牙刷用品不是每個禮拜都會帶回家清洗嗎？」、「收到這種訊息我會無地自容，會想挖洞躲起來的那種」、「這種刷法…會不會常刷到牙齦出血」、「是幼稚園嗎？我女兒每兩個禮拜會把棉被、牙刷、鞋子都帶回家，該換的我會幫她換，不然小孩應該都刷到炸毛不處理」。