台中大雨水溝蓋竟「游出魚來」 網笑翻：今晚加菜囉！

受到鋒面過境影響，台灣連兩日將下劇烈大雨，尤其是中部地區雨勢相當猛烈。有網友行經台中市潭子區雅潭路，意外發現馬路邊的水溝蓋湧出「魚」來，笑稱「今晚加菜囉！」

一名網友在臉書社團路上觀察學院貼出數張照片，只見馬路上的水溝蓋上有好幾條魚，從水溝蓋的洞口鑽出來，他表示，「台中市潭子區雅潭路上很多處都有魚，應該是雨太大游出來的，今晚加菜囉！」

台中馬路水溝蓋上鑽出許多條魚。圖擷自臉書

其他網友則留言「那不能吃哦！應該是東寶那條排水溝的，水很髒，工業農藥污染嚴重，時常都外勞在釣」、「自從看到一堆人在水溝釣吳郭魚後，我已經打死不吃不買吳郭魚了，根本不曉得買來的吳郭魚是從那來的」、「可能有子彈的味道，所以建議不要吃」。

還有人留言「台中排水爛...很正常」、「市面上的吳郭魚是不是也是這樣來的……有點懷疑」、「媽媽市長叫你多吃魚啦！」、「水溝的我釣過，但是不能吃就是了，親自殺過一隻，內臟全是黑的而且很臭」、「感覺有土味」、「魚表示：林北擱淺不是讓你們來嫌棄的」、「路面上已經這麼多，下水道肯定也驚人，我想到的是雨停後的魚肉腐敗味道」。