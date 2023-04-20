他不解為什麼那麼多人用郵局？ 內行揭「關鍵優勢」網點頭認了

不少人都習慣將錢存放在銀行或郵局戶頭內，近日就有一名男大生PO文表示，身邊很多人都在使用郵局，但郵局ATM據點明明不是最多，也沒有一些高利活存的活動，與其他銀行比起來，似乎沒什麼優勢，因此好奇發問「為什麼那麼多人用郵局？難道是我忽略了什麼優勢嗎？」掀起網友熱議。

該名男大生在《Dcard》發文表示，郵局ATM據點沒有中國信託或國泰世華多，也沒有一些高利活存的活動和信用卡，且簽帳金融卡回饋也不高，跟其他銀行比起來，感覺沒什麼優勢，但身邊仍是很多人在使用郵局，讓他不禁想問「為什麼那麼多人用郵局？難道是我忽略了什麼優勢嗎？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛回應「人生第一個帳戶，各種獎學金都匯郵局」、「很多學校都要你提供郵局帳戶」、「因為很簡單，我覺得很適合給小朋友當作開始學習理財的起點」、「偏鄉地區是沒有銀行的，但至少會有郵局」、「老一輩的人有經歷過錢存銀行，銀行真的會倒閉的年代，郵局當然是屹立不搖」、「存郵局最安全，沒經歷過銀行倒閉潮的不會懂」。

此外，還有網友點出郵局優勢，「不會有推銷電話」、「因為郵局不會打電話來問要不要貸款」、「至少郵局不會一直打電話來煩我」、「他們不會像銀行在那邊囉嗦假掰，結果只是要你做業績」、「他不會跟你推銷基金」。