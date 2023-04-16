登山隊伍混進神秘灰衣人！山友驚喊現場看不到 4天後奇妙真相曝光

日前一名網友表示，朋友攀登關山嶺山時，在登山口拍到一名戴著帽子、穿著樸素的神秘灰衣人，詭異的是，朋友當下在隊伍沒看見這位灰衣人，讓原PO頓時發毛，發文詢問其他山友有沒有見過此人，貼文一出掀起熱烈迴響。事隔4天後，有知情人士終於出面揭曉答案了！

一名網友在臉書社團「靠北登山大小事」發文表示，朋友日前攀登關山嶺山時，碰見一個離奇事件，有人在登山出口拍到一名穿著樸素、戴著一頂像大鉢形狀帽子的灰衣人，但朋友轉述「當時目視並無此怪異人士」，令原PO覺得很詭異，並發文詢問其他山友有無見過這位灰衣人，同時也強調此圖不是P圖。

貼文一出引發熱烈迴響，有人忍不住驚呼，「真假啊？！嚇人啊」、「放大照片看到嚇了一跳，立刻感到毛骨悚然」。

不過，大部分網友理性分析，「搞不好人家只是摔倒搞得灰頭土臉，結果被當精怪」、「人的注意力是有選擇性的。如果不是當下注意的觀察物，沒有被認知到其實很正常」、「可能就是全身穿灰色系的服裝吧！」。

灰衣人事件在社團延燒4天後，有網友看到原PO貼文出面解答，「拍謝啦，今天才發現此怪異人士是我爸啦...哈哈哈哈哈」，並附上自己爸爸的登山照片，只見該名網友爸爸穿了棕色褲子、灰綠色上衣，連帽子也是偏灰色系的，也難怪其他人遠遠一看，會與灰色碎石步道「融為一體」。