林小姐表示這不是情趣用品！紙箱外寫滿「非成人玩具」全網笑翻

此地無銀三百兩！有時網購一些私人物品時，會不希望被其他人知道包裹內的商品為何，然而有網友分享，一名賣家在包裹上寫著「應林小姐要求表示這不是情趣用品」，讓他笑翻直呼「神一般的賣家」。

有網友在臉書社團爆廢公社二館貼出一張照片，只見五個紙箱上都被寫上「這裡面並不是成人情趣玩具，注意」、「應林小姐要求表示這不是情趣用品」、「非成人玩具」、「非情趣用品」、「裡面不是成人玩具」等句子，此地無銀三百兩的做法，讓他笑著直呼「神一般的賣家」。

其他網友紛紛留言「這是得罪賣家吧」、「林小姐：乾！」、「此地無淫」、「寫成這樣很引導欸」、「裡面就是情趣用品」、「了解為什麼超商很多貨等不到人領，寫這樣誰敢領」、「靠，越描越黑，越看越像情趣用品」、「根本就是故意的」。

還有網友留言「若屬實，很好奇賣家故意激怒買家有什麼好處呢？」、「林小姐你的貨到了喲」、「嗯..好..我們相信他」、「送貨員表示：我信妳的鬼」、「林小姐懂玩」、「林小姐妳的玩具，啊不是，妳的貨到了」、「這賣家很母湯」。