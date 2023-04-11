堅偉之戰開打！王世堅被拍到落寞用餐 在地人歪樓喊：這家很好吃

民進黨2024立委初選扯出「堅偉之戰」，台北市議員王世堅投入大同、士林選區立委初選，挑戰現任立委何志偉，還傳出副總統賴清德居中協調。何志偉對此回應「有點在欺負主席」，王世堅則反擊「不要再自曝其短」，火藥味濃厚。近日有網友拍到王世堅下班落寞用餐畫面，再度引發討論。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」表示，晚上吃沙茶牛肉炒麵時，聽到一名客人小聲地說「兩份肉一個白飯」，當下沒特別注意這人，直到用餐完付錢才知道這名客人竟然是台北市議員王世堅。

該名網友也PO出王世堅用餐畫面，只見王世堅面容憔悴，不知何故，似乎相當疲憊。

貼文一出引發熱烈迴響，許多網友紛紛幽默猜測王世堅的疲勞原因，「剛學習完智慧手機，很疲勞的樣子」、「少了柯P，生活失去重心，失魂落魄」、「少了柯文哲，成了一個人的晚餐」。也有人大讚，「我大堅哥！少數政壇清流」、「超越藍綠，敢講真話的人」、「無關政治，我其實蠻喜歡恰哥的」。

不過，有饕客好奇王世堅是去哪家小吃攤，喊著想去朝聖，釣出在地人回應，這是位於萬華區貴陽街的祖師廟口沙茶牛肉大王，「這是在我家樓下，從小吃到大的祖師廟口 牛肉大王！因為一份很少又貴所以點兩份！但是很好吃」。