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女大生每天熱愛1穿搭去上課 她嘆「作賤自己身體」反遭酸爆

聯合新聞網／ 綜合報導
越來越多女性朋友喜歡將緊身褲當外褲來穿。 圖／ingimage
越來越多女性朋友喜歡將緊身褲當外褲來穿。 圖／ingimage

運動風氣越來越盛，許多女孩為了維持身材而上健身房或練瑜珈來運動，也因此時常可以看到不少女性會穿著緊身褲上街，甚至直接當成外褲來穿，而這股風氣也蔓延到校園。一名女網友在Dcard發文表示，朋友每天都穿緊身褲上課，她好心提醒會有健康疑慮，沒想到朋友不理會，自己還反被鄉民狂酸。

原PO以「朋友每天都穿緊身褲上學」為題發文，她說從大一看到朋友幾乎每天都穿緊身褲去學校上課，一直到大二仍是如此，她好心提醒對方天天穿緊身褲會對私密處不好，並且建議可以改穿寬鬆褲去上課，但是朋友卻不接受意見。

原PO無奈地心想「這樣以後『妹妹』壞掉了真的是自己活該」，她不解天天穿緊身褲對身體不好，為何朋友還要穿去上課，「寬褲又涼爽又透氣對女生的妹妹也很好，實在不懂朋友還喜歡每天穿緊身褲作賤自己的身體」。

只不過原PO的好意卻讓不少人看不下去，「我覺得妳已經提醒了，這是人家的選擇，老實說不用干涉吧」、「妳為什麼要管人家穿什麼？」、「妳也是很雞婆，同學很可憐、自以為『為了她好』，這種想法來要求別人活成妳想像的樣子，真的很情勒（情緒勒索）」、「我覺得妳這樣說自己的朋友不是那麼好」、「當妳朋友真可憐，還要被情緒勒索」、「路上穿緊身褲的，妳要不要都去提醒一下？」、「妳好可怕，不接受妳的意見就被說作賤自己」、「我覺得妳講話語氣好討厭，強把個人觀念加在別人身上，也許朋友穿緊身褲比較舒服還有漂亮啊」。

Dcard 瑜珈

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