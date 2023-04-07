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帶家人遊日本沖繩「怎麼克服右駕？」 過來人建議2點：不難啦

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本自駕示意圖。美聯社
圖為日本自駕示意圖。美聯社

疫情趨緩後，各國邊境紛紛解封，許多台灣人紛紛搶買機票飛出國遊玩，其中日本更是台灣人炙手可熱的旅遊地點。有網友就發文表示想帶家人去沖繩開車自助旅行，但是日本是右駕，和台灣不同，讓他很擔心會左右不分。

原PO在PTT以「去日本自駕怎麼克服右駕」為題發文，他認為國旅實在「太盤」，在台灣玩很花錢，倒不如出國旅行還比較划算，因此想在下一個連假帶家人到日本沖繩自助旅行。

不過原PO卻有個相當擔心的問題，因為日本開車是右駕，和台灣左駕不同，因此若開車上路很怕左右不分。他說自己不擔心把方向燈搞錯邊打到雨刷，但會因為駕駛習慣問題，要是一個閃神，左右搞錯邊就「畢業了」，因此原PO發文求助鄉民們「大家都怎麼克服的啊？」

但貼文讓不少人都不看好，「被開罰幾次就會了」、「那就不要自駕，到底哪來勇氣出國當三寶」、「又不是機車，要畢業很難」、「發現對面有車逆向就知道自己開錯邊啦」、「你有這個疑慮拜託不要開，一定出事」、「真正會開車的人根本沒左右駕的問題」、「心中一直默念靠左靠左靠左，就是這麼簡單」、「多花點錢包計程車啊」。

不過也有人建議多練習慢慢開是關鍵，「開半小時就習慣了，找車少的地方繞一下」、「租車先找地方練習右駕再上路」、「多開幾天就習慣了」、「10分鐘轉兩個彎就習慣了」、「慢慢開不要急，日本人很少會逼車」、「慢慢開就還好，認真說」、「慢慢開就好，日本人連喇叭都不會按」、「說真的慢慢開，路邊又不會像台灣一堆違停，其實沒很難啦」。

PTT 日本 自助旅行

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