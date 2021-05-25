防疫期突接好市多來電…他怕要篩檢 結局反轉羨煞網友

本土新冠肺炎疫情升溫，為了配合防疫，民眾減少外出降低群聚風險。一名網友透露，最近突然接到連鎖美式賣場好市多（Costco）的電話，他心想莫不是因為接觸確診者或是因確診足跡而被匡列，沒想到最後結局反轉，反而羨煞網友。

網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文，提到20日下午接到一通好市多大順店的電話，由於正值疫情期間，當下他嚇得心想「晴天霹靂，是要我主動接受篩檢嗎？」接著對方說「好市多X牌巧克力……等，有特價」，讓原PO不禁困惑詢問「現在會有人去嗎？」

電話中的員工聽到後苦笑回應「可以利用線上購物」，原PO這時才恍然驚覺只是一通賣場特價推銷的電話，於是回覆「辛苦了，我知道了」。他無奈笑道「下次可以說快一點嗎，疫情期間心臟很小顆」，事後也回想了一下，發現最近根本也沒去好市多，都是自己嚇自己！

貼文有6千多人按讚，引起網友熱烈討論，紛紛回應「接過2次，但這個時期接到真的會很挫」、「竟然好市多也開始call客」、「要接受篩檢也不會是好市多通知啦！台灣社交距離app裝起來吧」、「最近看到陌生電話都很害怕」。

同樣也有接過電話的網友表示「一直都會call客，只要買過的商品有活動有時候就會通知」、「常被叩，剛開始還以為是詐騙集團」、「有接過，還一直強力推薦黑鑽卡」。沒接過的人則留言「有這種事 好市多特價居然沒打給我過」、「從沒接過這種促銷電話的邊緣人…」、「我比較期待通知我預購的小蘇打粉到貨了」。