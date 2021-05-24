他倒垃圾見奇景「乖乖排隊戴口罩」網讚：防疫模範生

隨著台灣疫情升溫，全國已進入三級警戒，民眾紛紛配合防疫宣導，避免不必要出門、聚會，減少群聚感染風險。近日一名網友發文分享，出門倒垃圾竟看到「防疫奇景」，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「我是景美人《與您分享在地生活》」發文並貼出照片，他說明下樓倒垃圾時發現鄰居們不只配戴口罩，在等待垃圾車時更整齊排隊，讓他直呼「景美人的素質就是高，認真排隊也戴緊口罩。」

貼文一出網友紛紛留言回覆，「我覺得可以啦！」、「好優秀」、「我們這邊丟回收的也會排好，但是丟廚餘和垃圾袋的就擠成一堆」、「我們這巷口還會自動間隔1.5公尺排隊等車來，超有默契」、「我今天到垃圾也被嚇到，真得大家倒廚餘都乖乖排隊還有間隔距離，這樣倒廚餘也可以很從容、也很優雅，不像以前搶著倒還怕被其他人的沾到」。

也有其他在地民眾貼出排隊倒垃圾的畫面，不只人人戴好口罩更保持1.5公尺的社交距離，讓網友直呼「台灣是世界防疫模範生，相信很快疫情可以緩和下來」。