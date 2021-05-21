從何時被本土疫情嚇到？ 網全喊「這天」：開始知道回不去了

國內新冠疫情持續升高，自5月15日新增180例本土確診以來，已經連續7天本土病例數都破百，短短一週的染疫人數累計近2千人，指揮中心日前也將全國的防疫警戒都升至第三級。針對疫情瞬間爆發，有網友好奇詢問「你從哪一天開始嚇到？」，引起熱議。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，台灣原本抗疫有成，當世界各國為疫情所困時，台灣也一直是一塊淨土，然而本土確診人數卻在一夕之間暴增，且持續擴散當中。面對突如其來的疫情，讓他好奇提問「從哪一天的本土確診數，開始讓你嚇到瑟瑟發抖？」

文章湧入網友熱烈討論，許多人都說「180」、「三位數那天」、「29到180，一開始以為聽錯或講錯」、「180，畢竟暴增近10倍」、「破百就確定完全是爆發了，短時間內很難降下來」、「180啊！看到這數字就知道回不去了」、「180我真的嚇歪」、「180還以為自己眼花，多看了一個零」等，直呼看見破百例時最受衝擊。

也有網友留言「不是確診數字，是宜蘭和基隆有案例的那天」、「好像是16，因為已經東一個西一個」、「宜蘭確診、板橋、萬華茶室，大概就知道社區有一定比例的風險了」、「聽到宜蘭有確診，之後就不意外了」、「看到陳時中和柯文哲一起開記者會時」等，提出發覺疫情升溫的其他關鍵。

此外，部分民眾直言「180之後都無感」、「180無言，然後就麻木了」、「看國外經驗一年多了，還有什麼好嚇的」、「都有心理準備了」、「要等破千才會有感」，則讓不少人憂心「好像習慣了，恐怖」、「現在習慣了真的滿可怕的，拜託繼續警惕」。