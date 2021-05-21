她發願6月底單日確診回到個位數 發千份「疫情穩定慶賀雞排」

台灣連續多天本土病例破百例，全台防疫警戒也升級到第三級，疫情越來越嚴重也讓許多民眾開始擔心會不會升到第四級或者封城，永齡基金會執行長劉宥彤為了振奮民眾士氣，在臉書發文表示如果到6月底，單日確診數能回到個位數，就要發千份雞排，期盼能讓大家團結防疫。

自從5月15日開始，本土確診病例已連續6天都破百例，甚至遍地開花，多個縣市都有確診者出現，民眾開始人心惶惶，對此劉宥彤就在臉書貼文寫道，有朋友提議要她發願請吃「疫情穩定慶賀雞排」，劉宥彤認為在這麼低迷的情況下振奮心情發雞排文，還是應該要的。

她說6月底若能單日感染確診個案回到個位數，就在雙北（擇期-疫情穩定）發1000份雞排，並疾呼「想吃雞排的自律朋友來出聲！」劉宥彤也呼籲「為了健康拜託大家，從來沒有在家就能拯救世界的機會！戴口罩、勤洗手、沒事別出門…我們一起當廢材！自律讓大家都看見！」

她在文末還力挺醫護人員，表示自己不是第一線防疫人員，但只要顧好自己、提醒身邊的人，一起做出示範，「這場仗需要我們自己努力，不要成為醫療體系的負擔就是最好感謝他們的方式！」

貼文一出引起迴響，「機會雖然非常非常的小，但也希望妳這雞排能夠發出去」、「其實大家都是為了台灣更好而配合防疫，無所謂請客與否，只要可以一起誠心祈福就好，願疫情控制，大家安全」、「我們南部的人就沒機會吃到妳的雞排，可是我們還是支持妳」、「雞排應該都要送給敬愛第一線醫護人員」、「不出門就能救台灣還有雞排吃，肯定要支持的」。

不過也有人擔心又會造成群聚感染，「希望能夠誠如大家的希望，確診數降為個位數甚至歸零，不過發雞排時是否又會造成群聚現象也是需要考慮的」、「不要製造機會讓大家群聚，就算之後疫情趨緩也不建議，我們這次這樣不就是大家鬆懈了嗎？」、「還是等『加零』再來發，不然為了雞排又是一次幾百幾十人的排隊群聚活動」。