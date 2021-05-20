防疫不能出門！除了泡麵在家還能吃啥？網直指這1樣：很方便

國內疫情升溫，全台進入第三級警戒，政府不斷呼籲沒事別外出，而許多民眾為了防疫宅在家，吃什麼也成了一大問題。對此，就有一名女網友在PTT發文詢問「疫情在家都煮什麼？」引發網友熱烈討論。

該名女網友在PTT WomenTalk上PO文表示，由於平常都吃公司附近的東西，突然在家上班不知道吃什麼，疫情期間又不想外出，「想知道大家在家都煮什麼解決？有沒有那種容易煮又好吃的料理，不要泡麵」。

貼文一出，隨即掀起熱議，網友分享「常備菜，涼拌小黃瓜、木耳、鹽水雞，放保鮮盒放冰箱，準備時麻煩，一次要吃的時候很方便」、「備幾種涼拌小菜」、「火鍋最營養又簡單，買鍋底、配菜，洗一洗丟進去就好了」、「先燙個五種蔬菜，然後搭配蛋＋肉，一份主食就豐盛了」。

還有網友推薦半現成食品搭配，「推番茄秋刀魚鮪魚罐頭！拌麵超好吃」、「買罐紅醬之類的煮義大利麵，20分鐘內絕對搞定」、「微波蒸煮盒超方便，5分鐘有菜有肉」、「稀飯配肉鬆」。