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為何不掃身分證就好？ 一圖看懂「實名制」、「實聯制」差異

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院新推出「簡訊實聯制」系統，新北捷運公司已在淡海輕軌全線14個車站建置並張貼完成，搭乘民眾可簡化實聯制流程。圖／新北捷運公司提供
行政院新推出「簡訊實聯制」系統，新北捷運公司已在淡海輕軌全線14個車站建置並張貼完成，搭乘民眾可簡化實聯制流程。圖／新北捷運公司提供

新冠肺炎本土疫情逐漸升溫，政府呼籲民眾非必要勿出門，若要到商店購買物品或搭乘大眾運輸工具也要配合「實聯制」。不過，就有網友好奇「為什麼實聯制不掃描身分證條碼？」問題一出，網友們紛紛點出關鍵問題。

一名網友好奇「為什麼實聯制不掃身分證條碼？」便在PTT八卦版發文求問，表示「早上上班大家排隊填單真的很落伍耶，還差點遲到，聽朋友說連進工業區或港區檢查哨也要填單，大家開車排隊該該叫，現在是怎樣？有做就好嗎？都不用看有效性的？」原PO直言，實聯制目的在於掌握誰到過這個場所，所以在各個商家用QR Code給顧客掃就好，「每個人都有身分證，如果在各場所出入口放個reader（識讀機）不是最簡單嗎？還要去下載什麼鬼App幹嘛？」

文章曝光後引起網友熱議，大家紛紛點出關鍵問題，「成本高啊！小本經營的店家還要買一台機器」、「政府要發裝置，走流程要到明年年底店家才拿得到」、「你留姓名電話他們都不一定刪掉了」、「身份證字號更隱私」、「掃了要有軟體配合儲存資料」。

過去曾有網友在推特分享「實名制」與「實聯制」差異，兩者雖然都是留存28天後自動銷毀個人資訊，但實名制除了可蒐集真實姓名之外，更會留下敏感性資料（身分證字號及地址等），而實聯制則僅是留下連絡電話，達到「實際聯繫到各個對象」的重要目的。

事實上，行政院近日推出全國統一的「簡訊實聯制」以簡化填寫流程，只需掃描QR Code、按下連結、發送簡訊，即可迅速完成登記，就算是沒有照相功能的手機也能使用簡訊功能，收件人輸入「1922」，並在內文輸入店家代碼後發送簡訊即可。

行政院推出簡訊實聯制措施。圖擷自行政院臉書
行政院推出簡訊實聯制措施。圖擷自行政院臉書
行政院推出簡訊實聯制措施。圖擷自行政院臉書
行政院推出簡訊實聯制措施。圖擷自行政院臉書
即使沒有照相功能、非智慧型手機，也可透過傳簡訊方式完成實聯制認證。圖擷自行政院臉書
即使沒有照相功能、非智慧型手機，也可透過傳簡訊方式完成實聯制認證。圖擷自行政院臉書

實聯制 實名制 疫情

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