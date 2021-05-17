快訊

新北市再爆：有市府員工確診

疫情拉警報 柯文哲透露確診數：今比昨更高

徹底「無接觸取餐」方法曝光 外送員大讚：感受到你多怕疫情

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾利用繩索垂吊取餐。圖／取自臉書
民眾利用繩索垂吊取餐。圖／取自臉書

國內本土疫情大爆發，雙北市進入第三級警戒狀態，外送平台Uber Eats日前宣佈，強制雙北民眾只可利用「信用卡」付費，並將餐點放在門口，以落實「無接觸取餐」。一名外送員貼出民眾「奇葩取餐方法」，讓他直呼「我深刻感受到你對疫情的恐懼」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出一張照片，可見一名民眾為了取外送餐，從二樓以繩子垂掛便當袋下樓，讓外送員將餐點放入，完美達到「無接觸取餐」，該名外送員直呼，「這位仁兄，我深刻的感受到你對疫情的恐懼」。

其他網友則留言「以前這種被罵的要死，現在必須給個大拇指」、「很好的示範」、「疫情期間這招不錯保護自己也保護外送員」、「純粹只是懶得下樓」、「我覺得客戶可以去釣具店買那種電動收線器，這樣比較方便拉食物上樓」、「我今天這樣取餐的耶」。

不過也有人擔心「之前部桃醫院的清潔工，只是分類保特瓶，跟摸到樓梯扶手，就一堆人跟著中標了，用繩子拉有用嗎？」、「其實當他拉上去時病毒也被一起送上去了」。

外送員 疫情 三級警戒

延伸閱讀

洗手台用逾10年出現「蜘蛛網裂痕」 過來人籲快換：比刀可怕

看好了世界！網友「21字」信心喊話台灣防疫 阿滴也轉發

比吃藥還有用！研究證實 玩「健身環大冒險」可改善慢性腰痛

7-11改賣「小飾品」 網友一看驚呼：以為來到寶雅

相關新聞

疫情掀全民「搶泡麵之亂」 網友歪樓：順便看誰賣最差

「我還以為是蝗蟲過境咧！」台灣新冠肺炎本土病例12日暴增16例，不少人擔憂「第三級疫情警戒」來臨，紛紛超前部署搶買食物，有女網友直擊量販店狀況，不少泡麵被搶購一空，讓她相當傻眼。其他網友笑稱「即將成立國家泡麵隊」，但也有「過來人」表示，「去年囤的都過期了」、「最近正在消耗去年傻傻備著的泡麵」，顯然大家不必太過恐慌。

媽媽自爆去過「阿公店」！家人驚兼差憂染疫 真相讓人噴笑

台灣新冠肺炎疫情升溫，國內12日新增16例本土病例，其中2起為萬華俗稱「阿公店」的員工確診，引起附近相關店家恐慌。日前有網友表示，自己的母親在LINE群組自爆二周前曾前往「該處」，不過再追問之下，此「阿公店」非彼「阿公店」，讓他呼超天兵。

徹底「無接觸取餐」方法曝光 外送員大讚：感受到你多怕疫情

國內本土疫情大爆發，雙北市進入第三級警戒狀態，外送平台Uber Eats日前宣佈，強制雙北民眾只可利用「信用卡」付費，並將餐點放在門口，以落實「無接觸取餐」。一名外送員貼出民眾「奇葩取餐方法」，讓他直呼「我深刻感受到你對疫情的恐懼」。

她問「有空來玩」是客套還是真心話？ 網曝暗黑關鍵

人與人之間的相處有時難以拿捏分寸，有時為顧及場面與朋友間的情義，需要說客套的場面話，但卻容易造成彼此間的不信任。近日一名便網友發文詢問「有空來玩是場面話嗎？」，貼文引起大量網友討論。

他逛北海道見電線杆全是「S型」 驚：我來到賽博龐克的世界了？

說到電線杆，一般的印象都是直挺挺的聳立在街道周邊。不過最近有人分享，在日本北海道，居然整條街的電線杆，是採用彎曲的造型設計，照片公布後讓許多網友嘖嘖稱奇。

公車防疫只開前門？ 她下車見司機「1暖舉」喊：怎麼這麼貼心

國內近日新冠本土疫情擴大，大眾運輸工具紛紛加強消毒作業落實防疫，避免成為病毒擴散途徑。一名女網友就分享，近日搭公車時，遇到司機要求乘客只能「走前門」，並在下車前為每人噴酒精消毒，讓他感動直呼「太貼心」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。