徹底「無接觸取餐」方法曝光 外送員大讚：感受到你多怕疫情

國內本土疫情大爆發，雙北市進入第三級警戒狀態，外送平台Uber Eats日前宣佈，強制雙北民眾只可利用「信用卡」付費，並將餐點放在門口，以落實「無接觸取餐」。一名外送員貼出民眾「奇葩取餐方法」，讓他直呼「我深刻感受到你對疫情的恐懼」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出一張照片，可見一名民眾為了取外送餐，從二樓以繩子垂掛便當袋下樓，讓外送員將餐點放入，完美達到「無接觸取餐」，該名外送員直呼，「這位仁兄，我深刻的感受到你對疫情的恐懼」。

其他網友則留言「以前這種被罵的要死，現在必須給個大拇指」、「很好的示範」、「疫情期間這招不錯保護自己也保護外送員」、「純粹只是懶得下樓」、「我覺得客戶可以去釣具店買那種電動收線器，這樣比較方便拉食物上樓」、「我今天這樣取餐的耶」。

不過也有人擔心「之前部桃醫院的清潔工，只是分類保特瓶，跟摸到樓梯扶手，就一堆人跟著中標了，用繩子拉有用嗎？」、「其實當他拉上去時病毒也被一起送上去了」。