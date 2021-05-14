女騎士機車後照鏡掛滿口罩引爭議 多數人指這原因最有可能

台灣新冠肺炎本土病例屢創新高，今（14）日又爆增29例，疫情增溫之下政府也疾呼外出一定要戴口罩，拿下口罩後也不要亂丟亂放，以免病毒傳播出去，但有網友在路上看到一名女騎士的機車後照鏡掛了好幾片口罩，他拍下照片後上傳臉書引起許多討論。

原PO在臉書「路上觀察學院」貼出兩張照片，只見大家都在停等紅燈，前方有位女騎士的左邊後照鏡卻掛了至少4到5片的口罩，讓原PO忍不住開玩笑說「台灣不愧是防疫泱泱大國，路上隨處可見賣口罩的小女孩（?）也是很合理的。真的很想問她這樣掛口罩的用途是什麼…護身符？」

照片引起熱議，有人猜是為了避免被移車或偷車，「掛在機車上別人不敢移車，好方法」、「防盜沒人敢接近」、「小偷比較不敢偷車」；不過也有網友有其他想法，「我猜戴過的口罩不進家門，只好每天堆疊後照鏡，倒垃圾時再一起丟掉」、「我覺得她可能是出入高風險場所，所以要一直換，又找不到地方丟，所以暫時掛著」。

但多數人認為最有可能是要利用陽光來殺菌，「曬個幾天可以再用一次」、「曬乾後還能再用啊！發揮客家本色」、「我也會欸，掛在機車上風乾日曬消毒重複使用」、「日曬消毒法」、「紫外線殺菌」。