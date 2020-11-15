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開心買iPhone 12衝回家！先洗澡出來臉秒垮「新機已離他而去」

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友開心買了iPhone 12新手機要回家把玩，誰知道只是先洗個澡出來，手機就變成老婆的了。路透
男網友開心買了iPhone 12新手機要回家把玩，誰知道只是先洗個澡出來，手機就變成老婆的了。路透

蘋果iPhone 12系列已經全面開賣，掀起話題和購買人潮，有一名男網友也興致沖沖地跑去買了iPhone 12來用，沒想到只是去洗個澡出來，手機就被老婆接手了，他也只能無奈的繼續使用舊手機，貼文一出網友也笑翻。

網友在臉書「爆怨2公社」發文說，原本手機是使用蘋果iPhone6，想說手機也老舊了，應該是時間讓它休息退休了，於是下班開心的跑去買了新款的iPhone12手機，想說回家後要開始研究，好好地把玩一下。

沒想到男網友回家後把iPhone 12放在一旁，先跑去洗澡，一出來浴室後，發現iPhone 12已經離他而去，因為老婆趁他在洗澡的時候，已經接手了這支iPhone，他也只能無奈表示「還說我還是乖乖用瘋6(iPhone 6)好了」。

其他網友看到貼文也笑翻「有了老婆就不该有妄想」、「要先安太座自己才會平安」、「買來送老婆不是基本的嗎」、「試著用12 Pro Max換回來，有機會」、「我也是6S+，這下危險了，沒想到還有這種招式」、「這樣你就有直接升級瘋12 pro max的理由了」。

有人則表示會不開心「認真的講，是我的話我會生氣，要用的話可以溝通討論，不是直接拿去用，再說6到現在也已經幾年了，我不太相信老婆的手機會比6還老」，不過原PO回覆說「我老婆拿去用我很高興，因為我愛我老婆」。

iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

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