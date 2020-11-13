影／他拍日出美景反成「末日核災」 網友笑：審判日來了

隨著科技越來越進步，現在有更多攝影器材，可以捕捉許多瞬間的美麗鏡頭。然而在功能增加下，如何將機器調整成最適合的拍攝狀態，也成為一門學問。最近日本就有網友，本來是想拍下自然美景，卻意外拍成災難片般的可怕畫面。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，twitter一位日本網友「メロス」，平常就喜歡到處露營，享受大自然。最近他趁露營的時候，使用攝影機「GoPro」，想拍下從天黑到日出的景象，欣賞太陽緩緩升起，照耀在大地的美麗瞬間。

不料，メロス在攝影機的設定卻出了差錯。只見拍下來的影片，前幾秒霞光逐漸自地平線升起，確實美不勝收。然而隨著太陽越爬越高，白光卻一發不可收拾，沒幾秒就吞噬了一切，整個畫面除了一片空白以外，什麼東西都看不到，活像是「核爆世界末日」般的災難畫面。

只見白光瞬間吞噬一切，宛如末日場景。圖擷取自 twitter

由於短短幾秒的影片，反差實在太大，メロス在twitter上傳影片後，已經吸引將近90萬次點閱。網友笑稱「審判日來了」、「然後世界就因核災成了一片火海」、「要穿越到異世界了」。