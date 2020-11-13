在網咖吃泡麵為何特別好吃？ 前員工曝背後真相

網咖是許多年輕人消磨時間的好去處，除了收費便宜可以在裡頭待上一整天，有些網咖的功能服務越來越多元化，有包廂可提供過夜，還有飲料食物供取用，就有網友好奇想知道為何網咖的泡麵都煮得那麼鹹？貼文釣出內行人解釋背後真相。

這名網友在PTT貼文表示高中時喜歡常往網咖跑，回憶當時泡網咖的歲月裡，泡麵加蛋是一定要吃的東西，只不過每次都覺得泡麵很鹹，吃完後都要買飲料喝解渴，這也讓他不解地想問「為啥網咖的泡麵都煮那麼鹹啊？」

多數人都認為這是店家為了讓消費者再花錢買飲料的策略，「你才會再消費飲料啊」、「不然怎麼賺飲料錢」、「讓你再點一杯甜的飲料」、「你都說出答案啦（買飲料解渴）」。

還有網友提出不同看法，「煮很淡會被罵啊」、「還有一點，重口味當下刺激味蕾才會覺得好吃」、「很多人一打打一天又不喝水，口乾舌燥暫時失去大量味覺」、「網咖的鍋不洗滿常見的，還會直接煮冷凍調理包」、「上一鍋留下來的味道」。

一名曾經在網咖工作過的網友解釋網咖的泡麵為何會好吃的原因，他說首要訣竅是「水量」，工作人員會用量杯精準抓量，水量會抓比平常泡泡麵時還少，目的就是為了讓客人再額外消費買飲料。

而泡麵裡還會放入青江菜，主要是在視覺上看起來更美味，也能讓吃的人安慰自己這一餐有吃到蔬菜。另外加的蛋要煮到半熟就好，這樣吃的時候將蛋戳破，味道才會有變化。不過這位網友也透露很討厭一有人點餐後，其他人聞到香味也跟著下單，讓他們變得更忙碌。