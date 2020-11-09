婚宴菜單宛如「摩斯密碼」 他傻眼：誰知道這是吃什麼？

參加喜宴除了一同見證新人的幸福時刻，相信不少人也期待吃到美味的菜色，然而有網友遇到宛如「摩斯密碼」的婚宴菜名，讓他無奈笑說「誰知道這是吃什麼，我怎麼都看不懂」。

原PO在PTT貼出婚宴菜單，只見每道菜色都以吉祥話語命名，讓人難以看出菜色有哪些，「龍宮珍寶賀聯姻、鴛鴦喜築愛蜜巢、瑤柱貢佛蔭家康、鳳凰玉立踞高城、绽上枝頭比翼飛、龍騰四海靓海皇、繽紛花漾喜連理、樂利安康滿堂紅、參天精靈獻金珠」。唯獨最後3道，「輕江魚躍登龍門、鮮香蜜果話圓滿、兩相永浴伴手禮」，能從字面得知是鮮魚料理水果及伴手禮。

貼文一出，多數網友不滿意菜單寫法，「這個菜單有寫跟沒寫一樣」、「這是標準的創意搞過頭」、「這種寫法通常吃起來很雷」、「寫得越文采，菜色通常越差啊！」、「為何不寫的直接了當？」

此外，也有人留言答案，「第一跟第六道，冷盤拼盤跟蒸全魚」、「第八道應該肋排，第九道是燴海參」、「第三道佛跳牆」、「第二道應該是炸湯圓」、「第四道是雞肉吧！」