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她買瓶裝茶開蓋「再來乙瓶」下秒GG 網一看笑：幸福來的太晚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友買了瓶裝茶，打開瓶蓋後真的中獎了，不過仔細一看，活動已經截止。圖／翻攝自爆怨2公社
一名女網友買了瓶裝茶，打開瓶蓋後真的中獎了，不過仔細一看，活動已經截止。圖／翻攝自爆怨2公社

相信不少人買飲料時，都曾玩過打開瓶蓋就可以抽獎的活動。日前就有一名女網友買了瓶裝茶，沒想到一打開真的中獎了，不過正當準備拿去兌換時，才發現活動日期已截止，笑翻大批網友。

該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」PO文表示，「滿心歡喜之後才發現...」只見從照片中可以看到，原PO買了瓶裝茶，瓶身上剛好有備註活動「開蓋有獎，再來一瓶」，意即開蓋就有機會，免費兌換同商品一瓶。

原PO打開瓶蓋後，上頭寫著「恭喜，再來乙瓶」，但仔細一看下方小字「至109.10.20止」，活動已經截止，讓她不禁直呼「害我爽了一下」。

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言表示「等於是沒中」、「都不知道是幸運還是倒楣」、「這是過期的好運啊」、「這幸福來的太晚」、「在不對的時間買到對的飲料」。

還有網友提到「這中獎率超高」、「就說飲料買回來就要馬上喝完」、「常有的事，活動期間內絕對不會在冰箱內看到這些開瓶有獎的，活動結束後冰箱內就滿滿的都是開瓶有獎」、「就算沒有再來一瓶，有許光漢就買爆」。

爆怨公社 許光漢

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