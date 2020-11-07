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哪部中配卡通最經典？網推這部超越原版：俗諺到位還結合時事

聯合新聞網 / 綜合報導
動畫烏龍派出所是不少人心中的中配經典。 圖／IMDB
動畫烏龍派出所是不少人心中的中配經典。 圖／IMDB

網紅鍾明軒日前拍影片爆出收到「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」參與電影角色的中文配音，談妥後又突然被取消，氣到忍不住祝代理電影廠商「早日倒閉」，話題延燒，引發各界熱議「中配動畫」的話題，因此也有網友好奇想問「大家心目中『中配』卡通的經典」是哪部，其中「烏龍派出所」被動漫迷推爆，認為中文配音超越原日文版。

網友在臉書「爆廢1公社」貼文問大家「你心目中的『中配卡通經典』」，並表示自己心中的前三名是「海綿寶寶、蠟筆小新、烏龍派出所」，這三部他認為是「中配卡通經典之作」，貼文出後也引起網友討論。

大家開始說出心目中的中配第一，有人覺得是「我們這一家的媽媽，配音國台語，也是很有味道」、「櫻桃小丸子」、「中配的極品，南方公園四劍客」、「海賊王」、「覺得舊版獵人中配更勝日配」、「沒有探險活寶跟辛普森？」

但最多人推的則是「烏龍派出所」，網友認為「烏龍派出所絕對第一！能把日語翻成台語國語就算了，有些俗諺也用的很到位，還能跟上時事真的超強」、「烏龍派出所根本是經典」、烏龍派出所+1，尤其是阿兩的台語都會給人覺得說，奇怪日本人怎麼聽得懂台語的感覺」。

動畫 鬼滅之刃 網紅

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